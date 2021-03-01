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В Сеть попали данные пользователей трех VPN-сервисов для Android

Текст:   Антон Благовещенский
01.03.2021,  
12:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Персональные данные 21 миллиона пользователей трех популярных VPN-сервисов выставлены на продажу в Сети.

Речь идет о пользователях приложений ChatVPN, GeckoVPN и SuperVPN. База данных доступна для покупки на одном из хакерских форумов, пишет CyberNews.

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SuperVPN считается "одним из самых популярных и опасных" VPN-сервисов в Google Play, уточняет издание. В общей сложности все три приложения имеют более сотни миллионов установок.

В базе данных, как утверждает продавец, содержатся имена пользователей, их электронные адреса, данные о местоположении, информация о платежах.

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