В строительных проектах стало меньше ошибок

В 2020 году резко снизилось количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы, сообщает Минстрой. Если в 2019 году специалисты давали отрицательный вердикт на 15% представленных документов, то в 2020 году их доля уменьшилась до 11%.

По проверкам сметной документации число отрицательных заключений упало с 20% до 7%. Всего в 2020 году Главгосэкспертиза выдала 4731 заключение.

Общая сметная стоимость строительства после проведения экспертизы была снижена на 329 млрд рублей (на 9,2%). Технические решения, предлагавшиеся в проектной документации, оказывались ошибочными или избыточными, а их исключение или коррекция снижают стоимость строительства, указывает Минстрой. Например, в 707 проектах (27% от общего количества) по наиболее сложным и уникальным объектам специалисты Главгосэкспертизы выявили технические решения, которые могли привести к возникновению аварийных ситуаций. Второй фактор - ошибки при составлении сметной документации, когда сметчики неправильно посчитали или применили нормативы либо не учли все данные.

В 2020 году 82% заключений Главгосэкспертизы приходилось на объекты нефтегазовой промышленности, транспортного строительства и жилищно-гражданского назначения. Были одобрены проекты нескольких этапов строительства Центральной (ЦКАД) и Екатеринбургской (ЕКАД) кольцевых дорог, объектов, восстанавливаемых в пострадавших от затопления районах Иркутской области, проекты создания кластеров искусств в Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке, проекты строительства горно-обогатительного комбината "Инаглинский", Амурского геохимического комплекса, Тайшетской анодной фабрики, новых объектов СК "Звезда", инфраструктуры "Лахта-центра", строительства новых и реконструкции действующих аэропортов.

В минувшем году начала работать Единая цифровая платформа экспертизы, к ней присоединились 11 регионов, 30 работают в тестовом режиме. "Инвестиционно-строительный процесс и цифровизация отрасли начинаются с экспертизы. Ответственность государственных экспертов растет, они, по существу, управляют проектным процессом, а некоторые их решения влияют на развитие страны. От экспертов зависит, что и за сколько мы построим и построим ли вообще. Поэтому так важны не только квалификация экспертов, проектировщиков и понимание общих стратегических целей, но и готовность интегрироваться в единое информационное пространство", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.