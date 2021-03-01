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В Xiaomi Mi Band 6 появится уникальная функция

Текст:   Антон Благовещенский
01.03.2021,  
13:33
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi готовится представить новый умный браслет Mi Band 6, в котором будет реализована полезная функция, ранее недоступная в этой линейке.

Фото: Xiaomi

Речь идет о быстрых ответах в мессенджерах, пишет Notebook Check. Выбрав заранее несколько вариантов реплик вроде "Ок", "Конечно" или "Нет", пользователь сможет оперативно отвечать на входящие сообщения, не доставая смартфон из кармана или сумки.

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Заметим, что возможность быстрых ответов уже реализована во многих носимых девайсах от Apple, Samsung и других производителей.

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