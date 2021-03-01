В Xiaomi Mi Band 6 появится уникальная функция

Компания Xiaomi готовится представить новый умный браслет Mi Band 6, в котором будет реализована полезная функция, ранее недоступная в этой линейке.

Фото: Xiaomi

Речь идет о быстрых ответах в мессенджерах, пишет Notebook Check. Выбрав заранее несколько вариантов реплик вроде "Ок", "Конечно" или "Нет", пользователь сможет оперативно отвечать на входящие сообщения, не доставая смартфон из кармана или сумки.

Заметим, что возможность быстрых ответов уже реализована во многих носимых девайсах от Apple, Samsung и других производителей.