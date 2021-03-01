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Слышишь, тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый, забытый,
Старый забытый вальсок.
Ты, совершая положенный путь,
В дальнем краю это все не забудь -
Эту реку и прибрежный песок,
Этот негромко звучащий вальсок,
Этот негромкий,
Этот негромкий вальсок.
Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый вальсок,
Юности нашей,
Юности нашей вальсок.
Волосы ветром сдувает со лба.
Музыка эта - как наша судьба.
Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце тот старый вальсок,
В сердце тот старый,
В сердце тот старый вальсок.