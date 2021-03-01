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Слышишь, тревожные дуют ветра?

Нам расставаться настала пора.

Кружится, кружится пестрый лесок,

Кружится, кружится старый вальсок,

Старый, забытый,

Старый забытый вальсок.

Ты, совершая положенный путь,

В дальнем краю это все не забудь -

Эту реку и прибрежный песок,

Этот негромко звучащий вальсок,

Этот негромкий,

Этот негромкий вальсок.

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,

Ведь остается навеки любовь.

Кружится первый осенний листок,

Кружится в памяти старый вальсок,

Юности нашей,

Юности нашей вальсок.

Волосы ветром сдувает со лба.

Музыка эта - как наша судьба.

Снегом слегка обжигает висок,

Кружится в сердце тот старый вальсок,

В сердце тот старый,

В сердце тот старый вальсок.