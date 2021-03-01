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8 февраля 2021 г. 12:53

Вальс расставания

Главную тему номера завершает песня Яна Френкеля на стихи Константина Ваншенкина из кинофильма "Женщины"

текст

Слышишь, тревожные дуют ветра?

Нам расставаться настала пора.

Кружится, кружится пестрый лесок,

Кружится, кружится старый вальсок,

Старый, забытый,

Старый забытый вальсок.

Ты, совершая положенный путь,

В дальнем краю это все не забудь -

Эту реку и прибрежный песок,

Этот негромко звучащий вальсок,

Этот негромкий,

Этот негромкий вальсок.

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,

Ведь остается навеки любовь.

Кружится первый осенний листок,

Кружится в памяти старый вальсок,

Юности нашей,

Юности нашей вальсок.

Волосы ветром сдувает со лба.

Музыка эта - как наша судьба.

Снегом слегка обжигает висок,

Кружится в сердце тот старый вальсок,

В сердце тот старый,

В сердце тот старый вальсок.

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