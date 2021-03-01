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01.03.2021 22:47
Рубрика: Спорт

Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. В борьбе за этот титул он опередил двух нападающих - Патрика Кейна и Матса Цукарелло.

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Василевский за семь дней принял участие в трех матчах и во всех из них его команда побеждала. Сам же россиянин дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 79 из 81 броска. Обладатель приза "Лучшему вратарю" сезона 2018-19 гг. лидирует по количеству побед в нынешнем сезоне. В 16-ти проведенных встречах с Бобровским "Тампа-Бэй" 12 раз добилась победы.

Форвард "Чикаго" Патрик Кейн стал самым результативным игроком за 7 минувших дней. На счету 32-летнего игрока 3 шайбы и 5 результативных передач. Всего же в нынешнем регулярном чемпионате он набрал 34 (11+23) очка в 23 матчах. Это второй в лиге показатель.

Столько же очков набрал и третий лауреат - Матс Цукаренно, выступающий за "Миннесоту". Норвежский хоккеист отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

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