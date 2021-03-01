Влюбленным участникам ЧМ по лыжным видам спорта запретили целоваться

Лыжнице из Швеции, чемпионке мира в командном спринте Мае Дальквист запретили целоваться со своим возлюбленным - лыжником сборной США Кевином Больгером. Причиной этого решения стал риск заражения коронавирусом.

О романе Дальквист и Больгера стало известно совсем недавно. Во время проходящего в Оберстдорфе ЧМ они попали в объективы камер, когда целовались на трассе. Позже шведка рассказала, что команды живут в разных "пузырях" и поэтому могут видеться только на природе. Как известно, во время чемпионата мира принимаются беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Кадры поцелуя увидели и тренеры сборной Швеции, и руководители национальной федерации. Как сообщает Aftonbladet, это вызвало негативную реакцию.

Как сообщается, спортсменам решили не запрещать видеться, однако целоваться до конца соревнований им теперь нельзя.