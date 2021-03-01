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01.03.2021 19:51
Рубрика: Общество

ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вторая волна пандемии Covid-19 в мире еще не закончилась, но хорошо идет на спад, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Она отметила, что в некоторых странах отмечен рост заболевания, а также напомнила, что у населения не сформирован иммунитет к Covid-19. Поэтому очень важно соблюдение правил для защиты от коронавируса, подчеркнула она.

"Надо быть осторожными, прививаться, чтобы поднять этот специфический иммунитет, который позволит бороться против вируса каждому человеку", - сказала Вуйнович.

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