ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась

Вторая волна пандемии Covid-19 в мире еще не закончилась, но хорошо идет на спад, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что в некоторых странах отмечен рост заболевания, а также напомнила, что у населения не сформирован иммунитет к Covid-19. Поэтому очень важно соблюдение правил для защиты от коронавируса, подчеркнула она.

"Надо быть осторожными, прививаться, чтобы поднять этот специфический иммунитет, который позволит бороться против вируса каждому человеку", - сказала Вуйнович.