Врачей хотят освободить от наказания за случайную утерю наркосредств

Кабинет министров внес в Государственную Думу законопроект, позволяющий медицинским работникам избежать наказания по статье УК РФ за нарушение правил оборота наркотических средств, которые использовались в медицинских целях, если пропажа произошла по неосторожности и если это не привело к причинению вреда.

"Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам", - этим примечанием предлагается дополнить статью 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

При этом отмечается, что факт утраты наркотических средств должен быть "зафиксирован специальной комиссией в установленном профильными органами власти порядке".

Принятие поправок, подчеркивают в правительстве, направлено на повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.