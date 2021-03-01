Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда изучила спор о разделе после развода квартиры бывших супругов. Тема дележа имущества после разводов - крайне болезненная и житейских ситуаций там бывает немало. Одна из них - кому достанется некогда общее жилье, если оно куплено на деньги одного из супругов.

Делить имущество при разводе можно, только если оно оплачено из общего бюджета экс-семьи. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В нашем случае супруг продал свое наследство, а через несколько недель на вырученные деньги купил квартиру для семьи, которая в ней и поселилась. И вот - развод. И возникает вопрос: каким образом делить такую квартиру - пополам, как совместно нажитое имущество, или это квартира принадлежит только мужу, так как куплена на его деньги?

Подобная ситуация не является чем-то исключительным. С такими сложностями сталкиваются немало граждан. Поэтому разъяснение Верховного суда может оказаться полезным не только для судей.

Наша история началась в Ростовской области. Там в законном браке супружеская пара прожила несколько лет. После чего супруг получил наследство от пожилой родственницы. Это была доля в ее частном доме и земельный участок.

Мужчина принял решение: наследство продать и улучшить условия жизни семьи.

Наследство при продаже "потянуло" на два с половиной миллиона рублей. И на все эти деньги была в итоге приобретена квартира. Недвижимость, как решили на семейном совете оформили на жену. После покупки квартиры прошло еще несколько лет и брак распался. Теперь уже бывшие муж и жена начали делить имущество. Миром договориться у них не вышло.

Бывший супруг обратился в районный суд, чтобы признать эту квартиру не совместной, а исключительно его личной собственностью. В суде он объяснил, что семья купила спорную квартиру исключительно на его личные средства, которые он выручил от продажи полученного наследства. И в качестве доказательства объяснил: его бывшая супруга - педагог. Ее заработок не позволял приобрести квартиру, а сбережений она не имела.

Бывшая жена в судебном заседании не отрицала, что жилье куплено на деньги от наследства мужа. Она подтвердила финансовый вклад экс-супруга в покупку квартиры. Но считала квартиру общей .

Выслушав обе стороны, суд первой инстанции учел срок между продажей наследства и покупкой квартиры, а также объем вырученных средств - два с половиной миллиона рублей. Именно столько стоила спорная жилплощадь. То есть полученные деньги супруг действительно направил на приобретение недвижимости для семьи.

В итоге Волгодонской районный суд Ростовской области решил, что квартиру семья приобрела на личные деньги мужа. Исходя из этого, спорная квартира никак не может считаться совместно нажитой собственностью теперь уже бывших супругов.

Поэтому районный суд с предъявленным иском согласился целиком и полностью и принял решение в пользу бывшего супруга.

Купленное в браке имущество на деньги одного из супругов исключает его из общей собственности

Проигравшая сторона решила этот вердикт оспорить. И обратилась в следующую инстанцию. Апелляция с таким решением не согласилась. Судьи второй инстанции не оспаривали тот факт, что мужчина приобрел недвижимость за свой счет. Но, по мнению апелляции, фактически он внес деньги в семейный бюджет, так как купил совместную жилплощадь.

Апелляция заявила, что надо обратить внимание на следующий факт - спорную квартиру супруг оформил не на себя, а на жену. Это, по мнению областных судей, лишь подтверждает то, что оснований считать имущество личной собственностью нет. Суд разделил спорную недвижимость поровну, сославшись на статью 39 Семейного кодекса - "Определение долей при разделе общего имущества супругов". И это решение было оспорено. Теперь уже бывшим супругом.

Третий суд - кассация согласилась с апелляцией и оставила определение без изменения.

Но с такими отказными решениями категорически не согласился бывший муж. Он дошел до Верховного суда РФ и там нашел понимание.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело о квартире затребовала, спор внимательно изучила и сказала следующее.

Чтобы правильно определить статус имущества - общее оно или личное - нужно понять, на какие средства его покупали и по каким сделкам. Исходя из статьи 36 Семейного кодекса РФ - "Имущество каждого из супругов", то, что один из партнеров получил безвозмездно (в том числе унаследовал), не является общим имуществом.

Личным оно останется и в том случае, если партнер продаст его и взамен купит другой дом или квартиру.

Купленное в браке имущество на деньги одного из супругов исключает его из режима общей совместной собственности. И это правило действует даже в том случае, если это имущество в свое время было оформлено на имя другого супруга, подчеркнул Верховный суд РФ.

Высокий суд привел как довод постановление Пленума Верховного суда (от 5 ноября 1998 года ) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака". Там сказано дословно следующее: не является общим имущество, купленное во время брака, но на личные средства.

Поэтому, решила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, совершенно правильную позицию при рассмотрении заняла только первая инстанция - районный суд. Ну а выводы следующих инстанций - апелляции и кассации о разделе спорной квартиры пополам "не основаны на законе".

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила все ранее принятые решения местных судов, кроме решения районного суда, которое Верховный суд и оставил в силе. Так что этот "квартирный" спор пересматривать на месте не пришлось.

Эксперты уверяют, что подобная позиция - когда имущество, купленное на личные средства одной из сторон спора оставляют тому, кто платил, устоялась в отечественной судебной практике.

Ведь вот что выяснилось по нашему делу. Местные ростовские суды фактически в своих решениях признали приобретение спорного имущества за счет личных средств одного супруга, но отнесли его к совместно нажитому.

Судя по этим решениям, апелляция и кассация расценили оформление недвижимости на жену как внесение денег в общий семейный бюджет. В аналогичных спорах, уверяют эксперты по семейному праву, супруг, который хочет признать имущество личным, должен доказать суду, что средства, за счет которых купили спорный объект, не являются общими. А здесь вариантов не так много. Надо лишь доказать, что либо гражданин их заработал до брака, либо получил по безвозмездным сделкам - таким, как наследство, дарение, приватизация.