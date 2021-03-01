Всероссийские проверочные напишут 7 млн школьников

Сегодня в российских школах стартуют всероссийские проверочные работы (ВПР). Это контрольные, которые проходят для всей страны по единому расписанию и федеральным моделям заданий.

В 2021 году они пройдут для учеников 4-8 классов в штатном режиме, а для 11 классов - по решению школы. Всего ВПР будут писать более 7 миллионов школьников, сообщает Рособрнадзор.

- ВПР для 11 классов пройдут с 1 по 26 марта, для остальных классов - с 15 марта по 21 мая. Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят сами, - сообщает Рособрнадзор. - Варианты проверочных формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий.

Первыми работу напишут одиннадцатиклассники. Для них проверочные пройдут по истории, географии, биологии, химии, физике и иностранным языка. Эти ВПР будут проводиться по решению школы для выпускников, не выбравших перечисленные предметы для сдачи ЕГЭ.

С 15 марта по 21 мая ВПР пройдут для 4 классов (русский язык, математика и окружающий мир), 5 классов (по русскому языку, математике, истории, биологии), 6 и 8 классов (математика и русский язык), 7 классов (математика, русский язык, биология, история география, физика, обществознание).

Эти проверочные работы - уже обязательны. Кроме того, все 7-классники напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

- 6 и 8 классы с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора, - сообщает Рособрнадзор. - Шестиклассникам могут встретиться ВПР по биологии, истории, обществознанию, географии. Восьмиклассникам - по биологии, истории, географии, химии, обществознанию или физике. ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках.