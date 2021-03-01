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Вышел дублированный трейлер мультфильма Миядзаки "Ая и ведьма"

Новости
    01.03.2021, 15:23
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован русский трейлер нового полноформатного мультфильма легендарной студии Ghibli "Ая и ведьма" (Aya to Majo). Режиссер проекта - Горо Миядзаки, сын основателя студии Хаяо Миядзаки. И это, кстати, первый 3D-мультфильм Ghibli.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета - десятилетняя Ая, которая "не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте". При этом девочка считает себя счастливым ребенком, так как стоит ей только что-то захотеть - и все ее желания немедленно исполняются.

"Но беспечной жизни приходит конец, когда Аю решают удочерить странные особы - Белла Яга и Мандрейк. И вскоре малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы", - насупился синопсис. Отметив, что далее с помощью нового приятеля - говорящего кота Томаса - Ая отважно пытается противостоять козням злой колдуньи. А заодно, не теряя времени попусту, и обучиться магическому ремеслу.

В основе - книга британской писательницы Дианы Уинн Джонс "Ирвиг и ведьма".

Премьера - 25 марта.

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