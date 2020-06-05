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"Ая и ведьма" Миядзаки выйдет на экраны зимой

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    05.06.2020, 13:05
Текст:   Юлия Авакова

Новости, которыми поделилась легендарная японская анимационная студия Ghibli, созданная Хаяо Миядзаки, кажутся многообещающими - анонсирована премьера нового полнометражного мультфильма "Ая и ведьма" (Aya to majo / Aya and the Witch). Она состоится зимой, сообщает The Independent.

Фото: kinopoisk.ru
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Судя по всему, студия счастливо избежала вынужденного простоя, вызванного пандемией COVID-19. Более того - "Айя и ведьма" должна была быть показана на не состоявшемся в этом году Международном Каннском кинофестивале.

Напомним, что ранее Хаяо Миядзаки вышел на пенсию, но вновь вернулся к своим обязанностям, объединив свои усилия с сыном Горо для создания данного мультфильма, а также нового проекта под названием "Как поживаете?" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). И если премьера "Аи и ведьмы" запланирована на начало 2021 года, то выход второй работы ожидается в 2023 году.

"Ая и ведьма" основана на литературном первоисточнике за авторством британской писательницы Дианы Уинн Джонс, таким образом, это уже вторая адаптация ее произведений Миядзаки - в 2004 году он выпустил анимационный фильм по роману "Ходячий замок" (Howl's Moving Castle).

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