"Ая и ведьма" Миядзаки выйдет на экраны зимой

Новости, которыми поделилась легендарная японская анимационная студия Ghibli, созданная Хаяо Миядзаки, кажутся многообещающими - анонсирована премьера нового полнометражного мультфильма "Ая и ведьма" (Aya to majo / Aya and the Witch). Она состоится зимой, сообщает The Independent.

Судя по всему, студия счастливо избежала вынужденного простоя, вызванного пандемией COVID-19. Более того - "Айя и ведьма" должна была быть показана на не состоявшемся в этом году Международном Каннском кинофестивале.

Напомним, что ранее Хаяо Миядзаки вышел на пенсию, но вновь вернулся к своим обязанностям, объединив свои усилия с сыном Горо для создания данного мультфильма, а также нового проекта под названием "Как поживаете?" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). И если премьера "Аи и ведьмы" запланирована на начало 2021 года, то выход второй работы ожидается в 2023 году.

"Ая и ведьма" основана на литературном первоисточнике за авторством британской писательницы Дианы Уинн Джонс, таким образом, это уже вторая адаптация ее произведений Миядзаки - в 2004 году он выпустил анимационный фильм по роману "Ходячий замок" (Howl's Moving Castle).