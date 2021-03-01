Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 года № 38 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) на 2021 год: на душу населения - 18 368 рублей, для трудоспособного населения - 19 476 рублей, для пенсионеров - 15 438 рублей, для детей - 19 201 рубль и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) А.Тарасенко





Приложение к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 г. № 38

Величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) на 2021 год и по двум зонам республики

(в среднем на одного человека, рублей в месяц)







