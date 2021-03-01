Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 года № 38 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) на 2021 год"

Новости

Песков отметил сокращение доходов людей во всем мире 14:02
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Крыме 14:02
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров" 14:02
В Балашихе промоют всю систему водоснабжения из-за личинок комаров 13:53
Профсоюзы согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников 13:46
Житель Ленобласти устроил стрельбу на автомойке 13:41
Путин поздравит Горбачева с юбилеем 13:29
Школьникам расскажут, как выбрать IT-профессию 13:16
Карту "Тройка" стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья 13:12
Захарова прокомментировала реакцию Киева на инцидент в Петербурге 13:10
Мошенники в Москве обманом вынуждали жильцов покупать пожарные извещатели 13:04
Лжесоцработница обкрадывала пенсионеров 12:59
Московский зоопарк перешел на весеннее расписание 12:57
Рослесхоз: Космомониторинг пока позволяет увидеть только крупные пожары 12:56
Минздрав Беларуси ввел скидки на процедуры госрегистрации 12:53
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание 12:53
Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с США 12:47
Армия Украины изменила походку 12:45
Смерть экс-солистки Little Big стала шоком для ее друзей 12:43
Путин и Эрдоган планируют провести телемост 10 марта 12:43
Праймериз "Единой России" пройдут по открытой модели 12:42
В Эстонии введены новые ограничения из-за коронавируса 12:40
Экс-глава ПФР Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД 12:26
Forbes впервые назвал самых богатых self-made женщин в России 12:25
Юханссон, Бэйлен и Яшкин признаны лучшими игроками КХЛ в феврале 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 марта 2021 г.

Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 года № 38 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) на 2021 год"

Дата подписания 25 февраля 2021 г.
Опубликован 1 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) на 2021 год: на душу населения - 18 368 рублей, для трудоспособного населения - 19 476 рублей, для пенсионеров - 15 438 рублей, для детей - 19 201 рубль и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) А.Тарасенко


Приложение к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 г. № 38

Величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) на 2021 год и по двум зонам республики

(в среднем на одного человека, рублей в месяц)



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

(jpg, JPG, 495 Кб)