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01.03.2021 09:00
Рубрика: Экономика

За год каждый россиянин в среднем лишил себя одного килограмма шоколада

Текст: Татьяна Ткачёва
За прошлый год россияне в среднем "недоели" по килограмму шоколада. На фоне коронакризиса спрос переключился на менее дорогие кондитерские изделия. В перспективе, однако, популярность наберет элитный шоколад с высоким содержанием какао, считают эксперты.
Фото: Виктор Драчев/РИА Новости Фото: Виктор Драчев/РИА Новости
Фото: Виктор Драчев/РИА Новости

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В 2020 году потребление шоколада в России сократилось на десять с лишним процентов - с семи до шести килограммов на человека. Внутреннее производство шоколада в стране снизилось на девять процентов - примерно до одного миллиона тонн. В ответ на рост издержек, связанных с колебаниями валютных курсов, кондитерские компании перешли с более дорогих ингредиентов на более дешевые. Импорт какао-масла снизился на шесть процентов, до 35 тысяч тонн. Симметрично вырос объем ввоза какао-бобов, достигнув 70 тысяч тонн.

"Какао-масло и какао-бобы не производятся в России, их сложно заменить в традиционной рецептуре шоколада. - пояснил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Рост себестоимости продукции вынуждает производителей сокращать производство дорогих видов натурального шоколада в пользу изделий с меньшим его содержанием, заменять какао-масло иными ингредиентами".

На производные какао-бобов приходится до 80 процентов сырьевой себестоимости кондитерских изделий. Снизить ее помогает, в частности, выпуск шоколада с фруктовыми или ореховыми наполнителями. На короткой дистанции это помогает сохранить рентабельность предприятия. Но потребитель консервативен. И в долгосрочной перспективе спрос на шоколад с добавками может оказаться нестабильным.

В целом рынок шоколада и шоколадных изделий в России насыщен, ожидать значительного роста не приходится.

Фото: iStock
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"Внутреннее потребление шоколада будет колебаться в диапазоне 6-7 килограммов на душу населения в год. Перспективной может стать ниша продукции с содержанием какао более 70 процентов. Спрос здесь может вырасти за счет тренда на здоровый образ жизни", - отметил Андрей Дальнов.

А вот производство шоколадных изделий на экспорт продолжит набирать обороты. По данным Федеральной таможенной службы, объем зарубежных поставок в 2020 году увеличился на восемь процентов - до 300 тысяч тонн. Основными покупателями стали Китай, Казахстан и Беларусь.

"Производство шоколада - одна из немногих подотраслей АПК, где Россия экспортирует брендированный продукт с добавленной стоимостью, сделанный из зарубежных ингредиентов. Это может стать примером для других секторов сельского хозяйства", - добавил руководитель Центра отраслевой экспертизы.

Экономика Отрасли Экономика Товары и цены Компании Финансы Россельхозбанк

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