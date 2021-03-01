Еврокомиссия признала, что так называемый "ковид-паспорт", сертификат о вакцинации от коронавируса, создается в том числе с целью обеспечить безопасность в поездках внутри единой Европы. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он уточнил, что странам ЕС понадобится около трех месяцев для создания этого документа. "Он будет основан на медицинских показаниях, но его цель - способствовать безопасным поездкам в ЕС - как туристическим, так и рабочим", - приводит слова Мамера ТАСС. Немногим позже его слова подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написавшая в Twitter о том, что в марте она планирует представить юридический проект сертификата о вакцинации. А также добавила, что сертификат, или "цифровой зеленый пропуск", призван не только упростить перемещения внутри ЕС для вакцинированных, но также поездки за границу союза.

"Цифровой зеленый пропуск должен облегчить жизнь европейцев. Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им (вакцинированным. - Прим. "РГ") возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его границы для работы или туризма. В этом месяце мы представим законодательное предложение для Цифрового зеленого пропуска", - написала фон дер Ляйен. Она также разъяснила, что документ создается для того, чтобы доказать факт вакцинации человека от коронавируса и хранить результаты тестов тех, кто еще не смог пройти вакцинацию. Документ будет содержать информацию о том, как заболевший человек восстанавливается после COVID-19. "Он (пропуск) будет уважать защиту данных, безопасность и конфиденциальность", - уточнила глава Еврокомиссии. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в Европе. В частности, остается совершенно непонятным, какой механизм для перемещения будет действовать для граждан тех европейских стран, где прививаются, например, "Спутник-V", или другими вакцинами, которые на данный момент не утвердил общеевропейский регулятор.

Тем временем

Введение паспортов иммунизации в настоящий момент нецелесообразно, - ответили на запрос "РГ" в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Тем не менее в России ведется работа, которая в будущем поможет нам "вписаться" в международные правила. По всем трем нашим вакцинам Россия будет добиваться их международного признания. "Спутник V" зарегистрирован уже в 38 странах, в том числе и европейских - в Венгрии, Сан-Марино и Сербии, и вакцинация там уже идет. Кроме того, РФПИ инициировал работу по регистрации "Спутника V" вакцины в ЕС. Во-вторых, в России формируют электронный регистр всех граждан, получивших прививку, с возможностью получить электронный QR-код. В-третьих, РФПИ сотрудничает с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в разработке технологических решений. которые будут применять для пассажиров международных авиарейсов.

Подготовила Ирина Невинная