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01.03.2021 20:27
Рубрика: В мире

Чей пропуск будет

Сертификат о вакцинации в ЕС создают не только в медицинских целях
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Еврокомиссия признала, что так называемый "ковид-паспорт", сертификат о вакцинации от коронавируса, создается в том числе с целью обеспечить безопасность в поездках внутри единой Европы. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Он уточнил, что странам ЕС понадобится около трех месяцев для создания этого документа. "Он будет основан на медицинских показаниях, но его цель - способствовать безопасным поездкам в ЕС - как туристическим, так и рабочим", - приводит слова Мамера ТАСС. Немногим позже его слова подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написавшая в Twitter о том, что в марте она планирует представить юридический проект сертификата о вакцинации. А также добавила, что сертификат, или "цифровой зеленый пропуск", призван не только упростить перемещения внутри ЕС для вакцинированных, но также поездки за границу союза.

Фото: Евгений Козырев/РИА Новости
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"Цифровой зеленый пропуск должен облегчить жизнь европейцев. Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им (вакцинированным. - Прим. "РГ") возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его границы для работы или туризма. В этом месяце мы представим законодательное предложение для Цифрового зеленого пропуска", - написала фон дер Ляйен. Она также разъяснила, что документ создается для того, чтобы доказать факт вакцинации человека от коронавируса и хранить результаты тестов тех, кто еще не смог пройти вакцинацию. Документ будет содержать информацию о том, как заболевший человек восстанавливается после COVID-19. "Он (пропуск) будет уважать защиту данных, безопасность и конфиденциальность", - уточнила глава Еврокомиссии. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в Европе. В частности, остается совершенно непонятным, какой механизм для перемещения будет действовать для граждан тех европейских стран, где прививаются, например, "Спутник-V", или другими вакцинами, которые на данный момент не утвердил общеевропейский регулятор.

Тем временем

Введение паспортов иммунизации в настоящий момент нецелесообразно, - ответили на запрос "РГ" в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Тем не менее в России ведется работа, которая в будущем поможет нам "вписаться" в международные правила. По всем трем нашим вакцинам Россия будет добиваться их международного признания. "Спутник V" зарегистрирован уже в 38 странах, в том числе и европейских - в Венгрии, Сан-Марино и Сербии, и вакцинация там уже идет. Кроме того, РФПИ инициировал работу по регистрации "Спутника V" вакцины в ЕС. Во-вторых, в России формируют электронный регистр всех граждан, получивших прививку, с возможностью получить электронный QR-код. В-третьих, РФПИ сотрудничает с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в разработке технологических решений. которые будут применять для пассажиров международных авиарейсов.

Подготовила Ирина Невинная

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