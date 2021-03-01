Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту

Россия, как и ООН, хочет досконально разобраться в ситуации с Алексеем Навальным. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по этому вопросу.

"Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием", - отметила Захарова. Она выразила надежду, что после призыва спецдокладчиков Берлин "перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов".

Дипломат напомнила, что Москва неоднократно призывала Берлин и ОЗХО к совместной работе по этой теме, к прекращению кампании дезинформации в отношении РФ. Захарова подчеркнула что "повторение британского шулерства вокруг так называемого дела Скрипалей или инсценировок западными спецслужбами и "Белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо".