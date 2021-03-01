Новости

Лыжник Спицов сломал руку во время тренировки на ЧМ 20:03
В марте частично ограничат движение поездов по МЦД-2 19:54
ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась 19:51
ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе 19:29
Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" 19:08
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки 19:07
Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади 19:03
"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели 19:02
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 18:54
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному 18:49
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту 18:48
Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок 18:45
Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
В Петербурге научились добывать омегу-3 и коллаген из кожи сельди 17:47
Жителя Воронежа обвинили в реабилитации нацизма 17:42
Володин положительно оценил объединение "эсеров" с двумя партиями 17:40
Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте 17:29
FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо 17:22
Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 18:48
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту

Текст: Юрий Когалов

Россия, как и ООН, хочет досконально разобраться в ситуации с Алексеем Навальным. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по этому вопросу.

МИД РФ: ФРГ скрывает подробности по делу берлинского пациента даже от союзников

"Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием", - отметила Захарова. Она выразила надежду, что после призыва спецдокладчиков Берлин "перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов".

Дипломат напомнила, что Москва неоднократно призывала Берлин и ОЗХО к совместной работе по этой теме, к прекращению кампании дезинформации в отношении РФ. Захарова подчеркнула что "повторение британского шулерства вокруг так называемого дела Скрипалей или инсценировок западными спецслужбами и "Белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин от новых штаммов COVID-19
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"