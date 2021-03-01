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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 01.03.2021

Закончились коронавирусные льготы для арендаторов госземель

С началом весны завершается период, когда арендаторы государственной или муниципальной земли могли потребовать продления договора в особом порядке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Отменяется льготное продление аренды земли

Особые условия продления договоров аренды для них были введены в июне прошлого года. Это стало одной из мер поддержки бизнеса в пандемию. До 1 марта нынешнего года арендатор мог потребовать увеличения срока действия договора - на тот же срок, на который он действовал первоначально, но не более чем на 3 года. Арендодатель обязан был пойти навстречу арендатору и заключить соглашение без проведения торгов в течение пяти рабочих дней.

Продлить договор арендатор мог независимо от оснований его заключения и от наличия или отсутствия задолженности по арендной плате. При этом должны были соблюдаться определенные условия - основной договор должен быть заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, к моменту обращения арендатора договор должен еще действовать, а арендодатель не требует его расторжения через суд. Кроме того, арендатор не должен быть нарушителем порядка использования земли.

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