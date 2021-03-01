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01.03.2021 22:42
Рубрика: Экономика

Заработал единый фармреестр евразийских патентов

Текст: Елена Манукиян
Создан единый реестр патентов на лекарства для государств Евразийской патентной организации (ЕАПО), сообщили "Российской газете" в Евразийском патентном ведомстве. Ресурс запущен в понедельник, 1 марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснила представитель организации Аурелия Чебан, собранная информация сегодня доступна всем пользователям, но, прежде всего, будет полезна тем, кто занимается закупками и производством медикаментов.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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"Любая компания перед запуском лекарства должна изучить рынок, убедиться в отсутствии патентов на похожий препарат. Для этого как раз и создается такой фармреестр", - сказала она, подчеркнув, что помимо правового статуса патентов и их действия на территории государств-участников, в нем также размещается информация о зарегистрированных лицензионных договорах и лекарственных препаратах.

По ее словам, патентовладельцы могут самостоятельно онлайн подать ходатайство о включении сведений в фармреестр, для этого на сайте Евразийского патентного общества размещена специальная форма. Помимо этого, информация собирается из собственных источников ведомства и внешних специализированных баз данных. Представитель организации напомнила, что сегодня единый евразийский патент действует на территории 9 стран: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. А вот в числе пользователей Евразийской патентной системы - заявители более чем из 80 стран мира. В Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM) отмечают, что индустрия на протяжении последних лет ждала появления подобного специализированного реестра. С одной стороны, он поможет защитить права патентовладельцев в государствах-участницах Евразийской патентной конвенции. С другой стороны - с помощью него всегда можно будет проверить достоверность сведений о наличии или отсутствии интеллектуальных прав.

"В этой связи появление фармреестра Евразийского патентного ведомства представляется крайне важным и своевременным шагом", - говорит исполнительный директор Ассоциации Владимир Шипков.

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