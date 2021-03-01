Земфира записывала его небывало долго - с сентября 2018 года, меняя аранжировки, музыкантов , отношение к собственным песням. В итоге мог получиться абсолютно "вылизанный" и безукоризненный альбом, точный до кратчайшей ноты или интонации, но тем же и скучный. Так уже бывало с Guns N Roses, готовившими свой диск Chinese Democracy рекордные 14 лет... Или злободневное и мудрое, сделанное за время более чем двухлетнего затворничества вдали от суеты музыкально-психологическое осмысление всего того, что происходило за эти два с половиной года с нами всеми?!
А было ведь очень многое: мемы в интернете стали популярнее умных мыслей и наблюдений, хейтеры и блогеры начали снижать образность языка, все чаще используя лишь слова, раскрученные по тегам и приносящие больше лайков! А в самых востребованными превратились изможденные стилистами певицы, не умеющие петь вживую (и пару раз опозорившиеся на сцене), зато умело создающие светскую мишуру и многие стали ходить на концерты даже не слушать музыку, а просто посмотреть на героинь "этого всего". ..Но, что еще может быть хуже, - самым нужным для хит-парадов рок-стилем стал незамысловатый и ернический ска-панк - больше частушки и атмосфера для кабака, чем художественное явление.
А потом еще и коронавирус, почти окончательно уведший нас в одиночество, еще дальше друг от друга... Поэтому, ожидая "Бордерлайн", хотелось предугадать, какие альтернативные нынешней моде на три аккорда и клоунаду на сцене музыкальные идеи предложит Земфира?! Какими резкими, может, язвительными строчками отзовется на то, что интернет нас делает все более предсказуемыми и банальными?! Ведь, если честно, кто, если не она? Но Земфира пошла совсем другим путем. Конечно, имела полное право. Как сказал Андрей Аршавин болельщику, почти плачущему от очередного унизительного поражения футбольной сборной: "Ваши ожидания - это ваши проблемы..." Но все-таки немного жаль. Ибо от тех, кому много дано, и ждешь все время чего-то большего, чем от остальных.
Новый альбом "Бордерлайн" мог бы стать релизом года, но стал просто хорошей, профессиональной и уверенной работой, которая могла бы выйти и 2007 году, и в 2013-м, когда она издавала прошлые диски. Да, уровень звукорежиссуры и продакшна альбома сложно перехвалить. Равно как и музыкантов, принявших участие в записи "Бордерлайна" (в обычном переводе - "пограничная линия", в "медицинском" - "пограничное расстройство личности", в общем, сложный случай). И можно сказать, что это получился альбом-спектакль. С энергичным вступлением - первой песней "Таблетки", исполненной с грязным, чуть старомодным и опрокинутым в 70-е звуком, с героем, которому очевидно и присуще это состояние. И построенной на смачном риффе блюз-роковой гитары. С посвящением - второй трек "ОК" наследует интонациям и ломаным ритмам Виктора Цоя, в нем есть и прямая цитата из его песни "Печаль": "Дом стоит, свет горит". С эмоциональной разгрузкой, взятой для спокойного осмысления происходящего ("Закончится дождь - закончится грипп") в балладе "Пальто" с партиями фортепиано и баса, вызывающим воспоминания о The Beatles. Да и сама Земфира теперь неожиданно призналась, что очень любит Пола Маккартни, за то что его бас-гитара фактически поет вслед за ним...
А тревожный и нервный трек "Том" - уже эмоционально напоминает об экспериментах со звуком, которыми всегда был славен Том Йорк из Radiohead. Хороши и песня-исповедь "Мама", и ставшая эмоциональным потрясением, как и положено в финале драмы - баллада "Жди меня" с долгожданными для многих словами "Жди меня - когда-нибудь я выйду из комнаты": за эти два с половиной года Земфира выступила лишь дважды на фестивалях. И мы ждем ее новых концертов.
Да, многие песни заслуживают того, чтоб их переслушали не раз. Но "Бордерлайн" оказался при этом и необычно вневременным. Того, чем живет музыка сегодня: реггетон, новая искренность, провозглашенная Аленой Швец и Маяком, очередных веяний хип-хопа, все ближе подбирающегося к поп- и рок-музыке, EDM, тик-тока, стремления к созданию мемов, как способу пост-продакшна, здесь нет. Может, и правильно. Но, увы, нет и ощущения, что он, как ранние альбомы Земфиры - цельная картина мира, надежный компас в нем и спаситель от грусти и одиночества всем многочисленным "девочкам с плеером", да и "грустным мачо". И - уже не плечо и поддержка старшей подруги.
Впрочем, и "вороны-москвички " уже разлетелись по своим делам. А Земфира осталась пока у окна грустить, смотреть на дождь и грипп за окном... Зато она снова ищет свежие музыкальные решения (один из треков по-разному пробовали сыграть четверо барабанщиков) , прислушивается к Полу Маккартни и Тому Йорку. И поэтому ее следующий альбом будет снова интересно ждать. Хорошо бы уже не восемь лет.