Как и следовало полагать, самый ожидаемый альбом нынешнего года никакой сенсацией или откровением, способными вывести отечественную музыку на новый уровень актуальности поэзию на высоту небывалой искренности и пронзительности, таким не оказался.

Земфира записывала его небывало долго - с сентября 2018 года, меняя аранжировки, музыкантов , отношение к собственным песням. В итоге мог получиться абсолютно "вылизанный" и безукоризненный альбом, точный до кратчайшей ноты или интонации, но тем же и скучный. Так уже бывало с Guns N Roses, готовившими свой диск Chinese Democracy рекордные 14 лет... Или злободневное и мудрое, сделанное за время более чем двухлетнего затворничества вдали от суеты музыкально-психологическое осмысление всего того, что происходило за эти два с половиной года с нами всеми?!

А было ведь очень многое: мемы в интернете стали популярнее умных мыслей и наблюдений, хейтеры и блогеры начали снижать образность языка, все чаще используя лишь слова, раскрученные по тегам и приносящие больше лайков! А в самых востребованными превратились изможденные стилистами певицы, не умеющие петь вживую (и пару раз опозорившиеся на сцене), зато умело создающие светскую мишуру и многие стали ходить на концерты даже не слушать музыку, а просто посмотреть на героинь "этого всего". ..Но, что еще может быть хуже, - самым нужным для хит-парадов рок-стилем стал незамысловатый и ернический ска-панк - больше частушки и атмосфера для кабака, чем художественное явление.

А потом еще и коронавирус, почти окончательно уведший нас в одиночество, еще дальше друг от друга... Поэтому, ожидая "Бордерлайн", хотелось предугадать, какие альтернативные нынешней моде на три аккорда и клоунаду на сцене музыкальные идеи предложит Земфира?! Какими резкими, может, язвительными строчками отзовется на то, что интернет нас делает все более предсказуемыми и банальными?! Ведь, если честно, кто, если не она? Но Земфира пошла совсем другим путем. Конечно, имела полное право. Как сказал Андрей Аршавин болельщику, почти плачущему от очередного унизительного поражения футбольной сборной: "Ваши ожидания - это ваши проблемы..." Но все-таки немного жаль. Ибо от тех, кому много дано, и ждешь все время чего-то большего, чем от остальных.

Новый альбом "Бордерлайн" мог бы стать релизом года, но стал просто хорошей, профессиональной и уверенной работой, которая могла бы выйти и 2007 году, и в 2013-м, когда она издавала прошлые диски. Да, уровень звукорежиссуры и продакшна альбома сложно перехвалить. Равно как и музыкантов, принявших участие в записи "Бордерлайна" (в обычном переводе - "пограничная линия", в "медицинском" - "пограничное расстройство личности", в общем, сложный случай). И можно сказать, что это получился альбом-спектакль. С энергичным вступлением - первой песней "Таблетки", исполненной с грязным, чуть старомодным и опрокинутым в 70-е звуком, с героем, которому очевидно и присуще это состояние. И построенной на смачном риффе блюз-роковой гитары. С посвящением - второй трек "ОК" наследует интонациям и ломаным ритмам Виктора Цоя, в нем есть и прямая цитата из его песни "Печаль": "Дом стоит, свет горит". С эмоциональной разгрузкой, взятой для спокойного осмысления происходящего ("Закончится дождь - закончится грипп") в балладе "Пальто" с партиями фортепиано и баса, вызывающим воспоминания о The Beatles. Да и сама Земфира теперь неожиданно призналась, что очень любит Пола Маккартни, за то что его бас-гитара фактически поет вслед за ним...

А тревожный и нервный трек "Том" - уже эмоционально напоминает об экспериментах со звуком, которыми всегда был славен Том Йорк из Radiohead. Хороши и песня-исповедь "Мама", и ставшая эмоциональным потрясением, как и положено в финале драмы - баллада "Жди меня" с долгожданными для многих словами "Жди меня - когда-нибудь я выйду из комнаты": за эти два с половиной года Земфира выступила лишь дважды на фестивалях. И мы ждем ее новых концертов.

"Бордерлайн" мог бы стать релизом года, но стал просто хорошей, профессиональной работой

Да, многие песни заслуживают того, чтоб их переслушали не раз. Но "Бордерлайн" оказался при этом и необычно вневременным. Того, чем живет музыка сегодня: реггетон, новая искренность, провозглашенная Аленой Швец и Маяком, очередных веяний хип-хопа, все ближе подбирающегося к поп- и рок-музыке, EDM, тик-тока, стремления к созданию мемов, как способу пост-продакшна, здесь нет. Может, и правильно. Но, увы, нет и ощущения, что он, как ранние альбомы Земфиры - цельная картина мира, надежный компас в нем и спаситель от грусти и одиночества всем многочисленным "девочкам с плеером", да и "грустным мачо". И - уже не плечо и поддержка старшей подруги.

Впрочем, и "вороны-москвички " уже разлетелись по своим делам. А Земфира осталась пока у окна грустить, смотреть на дождь и грипп за окном... Зато она снова ищет свежие музыкальные решения (один из треков по-разному пробовали сыграть четверо барабанщиков) , прислушивается к Полу Маккартни и Тому Йорку. И поэтому ее следующий альбом будет снова интересно ждать. Хорошо бы уже не восемь лет.