Новости

Лыжник Спицов сломал руку во время тренировки на ЧМ 20:03
В марте частично ограничат движение поездов по МЦД-2 19:54
ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась 19:51
ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе 19:29
Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" 19:08
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки 19:07
Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади 19:03
"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели 19:02
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 18:54
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному 18:49
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту 18:48
Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок 18:45
Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
В Петербурге научились добывать омегу-3 и коллаген из кожи сельди 17:47
Жителя Воронежа обвинили в реабилитации нацизма 17:42
Володин положительно оценил объединение "эсеров" с двумя партиями 17:40
Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте 17:29
FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо 17:22
Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 18:57
Рубрика: Культура

Никто не хочет быть один

Земфира выпустила альбом "Бордерлайн", на стыке любви и психоаналитики
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Как и следовало полагать, самый ожидаемый альбом нынешнего года никакой сенсацией или откровением, способными вывести отечественную музыку на новый уровень актуальности поэзию на высоту небывалой искренности и пронзительности, таким не оказался.
Поклонники Земфиры ждут, что она вернется на сцену, хотя певица и сообщила, что больше не планирует ездить в туры. Фото: РИА Новости Поклонники Земфиры ждут, что она вернется на сцену, хотя певица и сообщила, что больше не планирует ездить в туры. Фото: РИА Новости
Поклонники Земфиры ждут, что она вернется на сцену, хотя певица и сообщила, что больше не планирует ездить в туры. Фото: РИА Новости

Земфира записывала его небывало долго - с сентября 2018 года, меняя аранжировки, музыкантов , отношение к собственным песням. В итоге мог получиться абсолютно "вылизанный" и безукоризненный альбом, точный до кратчайшей ноты или интонации, но тем же и скучный. Так уже бывало с Guns N Roses, готовившими свой диск Chinese Democracy рекордные 14 лет... Или злободневное и мудрое, сделанное за время более чем двухлетнего затворничества вдали от суеты музыкально-психологическое осмысление всего того, что происходило за эти два с половиной года с нами всеми?!

Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости
Offspring рассказали о первом за 9 лет альбоме и сняли видео

А было ведь очень многое: мемы в интернете стали популярнее умных мыслей и наблюдений, хейтеры и блогеры начали снижать образность языка, все чаще используя лишь слова, раскрученные по тегам и приносящие больше лайков! А в самых востребованными превратились изможденные стилистами певицы, не умеющие петь вживую (и пару раз опозорившиеся на сцене), зато умело создающие светскую мишуру и многие стали ходить на концерты даже не слушать музыку, а просто посмотреть на героинь "этого всего". ..Но, что еще может быть хуже, - самым нужным для хит-парадов рок-стилем стал незамысловатый и ернический ска-панк - больше частушки и атмосфера для кабака, чем художественное явление.

А потом еще и коронавирус, почти окончательно уведший нас в одиночество, еще дальше друг от друга... Поэтому, ожидая "Бордерлайн", хотелось предугадать, какие альтернативные нынешней моде на три аккорда и клоунаду на сцене музыкальные идеи предложит Земфира?! Какими резкими, может, язвительными строчками отзовется на то, что интернет нас делает все более предсказуемыми и банальными?! Ведь, если честно, кто, если не она? Но Земфира пошла совсем другим путем. Конечно, имела полное право. Как сказал Андрей Аршавин болельщику, почти плачущему от очередного унизительного поражения футбольной сборной: "Ваши ожидания - это ваши проблемы..." Но все-таки немного жаль. Ибо от тех, кому много дано, и ждешь все время чего-то большего, чем от остальных.

Новый альбом "Бордерлайн" мог бы стать релизом года, но стал просто хорошей, профессиональной и уверенной работой, которая могла бы выйти и 2007 году, и в 2013-м, когда она издавала прошлые диски. Да, уровень звукорежиссуры и продакшна альбома сложно перехвалить. Равно как и музыкантов, принявших участие в записи "Бордерлайна" (в обычном переводе - "пограничная линия", в "медицинском" - "пограничное расстройство личности", в общем, сложный случай). И можно сказать, что это получился альбом-спектакль. С энергичным вступлением - первой песней "Таблетки", исполненной с грязным, чуть старомодным и опрокинутым в 70-е звуком, с героем, которому очевидно и присуще это состояние. И построенной на смачном риффе блюз-роковой гитары. С посвящением - второй трек "ОК" наследует интонациям и ломаным ритмам Виктора Цоя, в нем есть и прямая цитата из его песни "Печаль": "Дом стоит, свет горит". С эмоциональной разгрузкой, взятой для спокойного осмысления происходящего ("Закончится дождь - закончится грипп") в балладе "Пальто" с партиями фортепиано и баса, вызывающим воспоминания о The Beatles. Да и сама Земфира теперь неожиданно призналась, что очень любит Пола Маккартни, за то что его бас-гитара фактически поет вслед за ним...

А тревожный и нервный трек "Том" - уже эмоционально напоминает об экспериментах со звуком, которыми всегда был славен Том Йорк из Radiohead. Хороши и песня-исповедь "Мама", и ставшая эмоциональным потрясением, как и положено в финале драмы - баллада "Жди меня" с долгожданными для многих словами "Жди меня - когда-нибудь я выйду из комнаты": за эти два с половиной года Земфира выступила лишь дважды на фестивалях. И мы ждем ее новых концертов.

"Бордерлайн" мог бы стать релизом года, но стал просто хорошей, профессиональной работой

Да, многие песни заслуживают того, чтоб их переслушали не раз. Но "Бордерлайн" оказался при этом и необычно вневременным. Того, чем живет музыка сегодня: реггетон, новая искренность, провозглашенная Аленой Швец и Маяком, очередных веяний хип-хопа, все ближе подбирающегося к поп- и рок-музыке, EDM, тик-тока, стремления к созданию мемов, как способу пост-продакшна, здесь нет. Может, и правильно. Но, увы, нет и ощущения, что он, как ранние альбомы Земфиры - цельная картина мира, надежный компас в нем и спаситель от грусти и одиночества всем многочисленным "девочкам с плеером", да и "грустным мачо". И - уже не плечо и поддержка старшей подруги.

Впрочем, и "вороны-москвички " уже разлетелись по своим делам. А Земфира осталась пока у окна грустить, смотреть на дождь и грипп за окном... Зато она снова ищет свежие музыкальные решения (один из треков по-разному пробовали сыграть четверо барабанщиков) , прислушивается к Полу Маккартни и Тому Йорку. И поэтому ее следующий альбом будет снова интересно ждать. Хорошо бы уже не восемь лет.

Культура Музыка Рок Персона: Земфира Рамазанова Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин от новых штаммов COVID-19
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему