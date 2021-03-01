Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок

Жителей Словакии заставят носить респираторы в общественных местах вместо защитных масок. Кроме того, с третьего марта вводится комендантский час: с 20:00 до 01:00, сообщает ТАСС. А с пяти утра и до восьми вечера гражданам нельзя покидать свои дома без уважительных причин.

У тех же, кто все-таки окажется на улице, должны быть с собой документы: например, справка от работодателя или удостоверение личности с указанием места жительства. Правительство разрешило словакам гулять на свежем воздухе в пределах административных границ района проживания. Жители страны старше 65 лет и инвалиды могут ходить в магазин за продуктами в рабочие дни с 09:00 до 11:00 по местному времени.

Если вводимые ограничения не улучшат эпидситуацию в республике, правительство готово объявить максимально жесткий карантин. Отметим, что в стране с населением около 5,5 миллиона человек коронавирус выявлен у 308 тысяч человек.