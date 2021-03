Жора Крыжовников рассказал о Марке Захарове, Леониде Гайдае и Георгии Данелии

Во вторник, 2 марта, в 21:50 на телеканале "Россия-Культура" гостем авторской программы Дарьи Златопольской "Белая студия" станет кинорежиссер Жора Крыжовников. В стране его знает каждый - комедия "Горько!" завоевала множество поклонников. Сейчас в прокате довольно уверенно по сборам идет лента "Родные", где Крыжовников выступил автором сценария и одним из продюсеров. "РГ" на эксклюзивной основе стало известно, о чем именно расскажет Крыжовников Дарье Златопольской в новой программе. Приоткроем некоторые моменты, а смотреть все целиком, узнавая все новые подробности, можно будет уже во вторник. Итак, Крыжовников рассказал...

О зависти

Жора Крыжовников: Поговорим о зависти. Кантемир Балагов будет снимать пилот сериала для HBO. Ну невозможно не испытывать зависть к Кантемиру Балагову! В Facebook какой-то человек пишет: "Господи, да эта игра Last of us ужасная, скучная, что там снимать". Вот этот человек не поработал над своей завистью (смеется).

Дарья Златопольская: А как с ней поработать? Признаться себе?

Жора Крыжовников: Признаться. И, по возможности, даже Кантемиру об этом сказать. Уколы зависти очень важно фиксировать, потому что это тоже двигатель. Как только ты проговариваешь, ты избавляешься от плохой составляющей. Зависть же бывает белая и черная. Черная, когда думаешь "только бы тебя сняли с этого пилота, чтобы пилот не получился" - вот это вот все. А белая - "я хочу так же, тоже хочу снять какой-то сериал, чтобы его смотрел весь мир". И тогда эта зависть становится положительной. Ее нужно принять.

Об отчислении из института

В свое время Крыжовникова отчислении с актерского факультета Школы-студии МХАТ, но потом он стал учиться в ГИТИСе у Марка Захарова

Жора Крыжовников: Конечно, я переживал, когда это произошло. И потом, в течение года, когда готовился на режиссуру. Но когда я поступил… Ты вдруг оказываешься среди своих. Это очень трудно объяснить. Для меня ключевой момент - совпадение по чувству юмора. Если смешат одни и те же вещи, ты с этим человеком испытываешь удовольствие в работе. Во МХАТе все было очень серьезно, вдумчиво - и скучно. А там [на курсе Захарова- Прим. Авт.] было очень непросто, было чувство, что ты должен больше, чем ты можешь, но при этом очень весело. И часто очень смешно.

Марк Анатольевич был очень харизматичный педагог, режиссер. Раньше я видел в основном его фильмы, а тут появилась возможность как студенту ходить на спектакли. Я начал открывать его творчество, и мне это оказалось очень близко.

Оглядываясь назад, скажу, что та неудача не оставила никакого следа. Вот если бы меня Марк Анатольевич отчислил, это могло стать катастрофой. Когда ты раскрылся, почувствовал "это мое", а тебе говорят: "Пошел вон".

О сравнении с Гайдаем и Данелией

Жора Крыжовников: Некоторые считают, что сравнение с Гайдаем мне льстит или оно мне "на вырост". Меня оно, признаюсь честно, вообще не радует. Потому что технологии трюковой приключенческой комедии я, конечно, использую, но по человеческому содержанию мне всегда хотелось приблизиться к фильмам Данелии. По сочувствию к персонажу, по той боли, которая там есть. У Гайдая боли нет, это мир, в котором на ногу может что-то упасть, но переживать и плакать человек никогда не будет. Это приключение! И закончится у Гайдая все лучше, чем было. А у Данелии это истории, в которых боль и горечь остается. ..

Подлинная комедия, мне кажется, это драма, в которой смешно. Драматическое содержание там такое же: это про катастрофы, катаклизмы, боль, страхи. Просто попутно еще происходят какие-то нелепые чудачества.

Справка "РГ"

Программа "Белая студия" выходит на телеканале "Культура" с 2012 года. Гости Дарьи Златопольской - наши выдающиеся современники: режиссеры, актеры, музыканты, художники. Интервью в "Белой студии" легли в основу книг Дарьи Златопольской "Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе" и "Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде". Программа "Белая студия" - лауреат премии ТЭФИ в номинации "Просветительская программа".