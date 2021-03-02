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02.03.2021 09:16
Рубрика: Власть

Адвокат рассказала, как можно получить пенсию умершего

Текст: Михаил Загайнов
Родственники умершего пенсионера могут получить его пенсию, при этом порядок зависит от вида выплат, рассказала адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, родственники или наследники пенсионера, который умер, не успев получить начисленные деньги, должны в течение полугода обратиться в Пенсионный фонд. Им необходимо предоставить свидетельство о смерти получателя пенсии, документы, подтверждающие родство и право на наследство.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Если за получением недополученной пенсии обратились несколько родственников умершего, то сумма делится между ними поровну", - уточнила адвокат в интервью агентству "Прайм".

Если же умерший пенсионер длительное время не обращался в ПФР за страховой пенсией, то его родственники и наследники имеют право получить его пенсию за период, не превышающий трех лет.

Если пенсионер получал выплаты путем перечисления денег на банковский счет, наследование средств регулирует гражданское законодательство.

"Для этого необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, представить документы о данном счете, либо нотариус направит запрос в банк, и по истечении шести месяцев после смерти лица выдаст его наследникам свидетельство о праве на наследство", - пояснила Ермолаева.

Согласно действующим правилам, ПФР прекращает выплату страховой пенсии с первого числа месяца, следующего за датой смерти пенсионера.

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