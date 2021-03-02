Колледж в небольшом городке Дженесео при Университете штата Нью-Йорк отстранил одного из студентов от обязательной практики за неподобающие взгляды в соцсетях. Что же такого сказал проштрафившийся Оуэн Стивенс, что ему, по сути, частично запретили учиться? Например, в одной из видеозаписей в своем "Инстаграме" он утверждал: "Мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина... И если я мужчина, думающий, что я женщина, то я все равно мужчина... Что бы вы ни чувствовали внутри, это не имеет отношения к вашему биологическому статусу". Он также отказался использовать изобретаемые ЛГБТ-сообществом местоимения, настояв, что право на существование имеют только "он" и "она".

Оуэн Стивенс - простой парень из большой семьи (на фото он с сестрой), называющий себя консерватором, христианином и "американцем, любящим Америку". Но таких в Америке все меньше, и открыто говорить о своих ценностях, не подвергая риску свою учебу или карьеру, им все сложнее. Фото: instagram.com / owen_stevens_

В других записях Стивенс, который учится на преподавателя, не скрывает своих взглядов. Высказывается против абортов и в пику борцам за расовую справедливость твердит, что "все жизни имеют значение", а не только жизни чернокожих.

Судя по публикации в Daily Wire, бдительные сокурсники засекли "крамолу" в его постах и, что называется, доложили в вышестоящие инстанции. Руководство учебного заведения, которое относится к категории колледжей свободных искусств и, как почти и все вузы в США, тяготеет к прогрессивным ценностям, стерпеть такого не смогло. Вскоре Стивенс получил письмо с уведомлением об отстранении от практики.

Аргументация колледжа такова. Студент, обучающийся на преподавателя, обязан соответствовать профессиональным и этическим стандартам в этой сфере. Декан заявил, что поведение Стивенса идет вразрез со школьной доктриной об инклюзивности, требующей от преподавателей воспитывать "разнообразное сообщество". Кроме того, его "публичный отказ" признавать иные гендеры, кроме биологических, "противоречит Акту о достоинстве для всех учащихся" (англ. Dignity for All Students Act). Примечательное утверждение, которое вполне тянет на объявление биологии вне закона. К слову, речь о законе штата Нью-Йорк, который запрещает притеснения и дискриминацию в учебных заведениях, а также требует от педагогов "поддерживать в классах атмосферу, защищающую психическое и эмоциональное состояние учащихся".

На этом основании Стивенсу запретили появляться на любых занятиях и курсах по преподаванию в классах до тех пор, пока он не выполнит пункты "исправительного плана". В частности, от учащегося потребовали удалить все видеозаписи из "Инстаграма", поменьше выступать в соцсетях и прослушать курс перевоспитания.

Личным взысканием не ограничилось. Руководство колледжа устроило и публичную порку, разослав всем учащимся обращение, в котором осуждались высказывания Стивенса. В адрес студента, по его словам, стали поступать угрозы от сокурсников, но он отказался выполнять ультиматум. "Им всем кажется, будто они делают мир лучше, сознательно превращаясь в полицию мысли, - цитирует его Daily Wire. - Я всего лишь хочу справедливости и правильных поступков".

С одной стороны, своя логика в позиции университета есть. Те, кто выбирает профессию преподавателя, должны не только навязывать ученикам собственные ценности, а быть открытыми к разным мнениям. Стивенс же озвучивал свои взгляды в довольно категоричной форме и порой не стеснялся спорных утверждений. Тем более, нравится это кому-то или нет, но толерантность к гендерному разнообразию - это для сегодняшней Америки мейнстрим. Таких консерваторов, как Стивенс, все меньше.

Студент разместил в своей учетной записи письмо руководства школы, в котором обосновывается его отстранение от преподавательской практики: "...В действиях мистера Стивенса не видно приверженности или ожидаемого потенциала для соответствия профессиональным и этическим стандартам... Его записи в «Инстаграме» не демонстрируют уважения к неотъемлемому достоинству индивидуумов, чья идентичность или культура не попадают в его узкое восприятие приемлемых норм. Его запись о квесте на понимание левой идеологии оскорбительна в отношении всех, чья гендерная идентичность отличается от биологического цисгендера...". Фото: instagram.com / owen_stevens_

Но их все еще десятки миллионов. Поэтому смущает другое: в образовательной среде Америки толерантности к другому мировоззрению требуют только от консерваторов, в то время как либеральные догмы подвергать сомнению запрещено. Сложно вспомнить случай, чтобы университет отстранил от учебы студента, который бы категорично настаивал на существовании десятков гендеров, хотя с точки зрения биологии как науки это, мягко говоря, вызывает много вопросов. Или чтобы учащегося отправили на перевоспитание или требовали удалить записи о том, что значение имеют только жизни чернокожих.

Так почему к консерваторам другие мерки? Действительно ли в американских университетах утвердились табу на свободное обсуждение гендерных или расовых вопросов? А студенты подобно оруэлловской полиции мысли "сдают" руководству сокурсников, которые все же смеют смотреть на эти темы иначе?

Ответы на эти вопросы "РГ" попробовала получить у самого Стивенса. Судя по его записям в соцсетях, это простой и довольно образованный парень из небольшого городка или пригорода, воспитанный в религиозной семье, имеющий несколько братьев и сестер. Ведет свой подкаст, в котором называет себя консерватором и христианином, "американцем, любящим Америку" и считающим ее великой страной.

Стивенс ответил, что ему было бы "очень интересна" беседа на эти темы с корреспондентом "РГ", но потом все же тактично отказался: "Мне нечего добавить, но можете посмотреть на уже опубликованные статьи, там все верно". Впрочем, это тот случай, когда молчание может быть красноречивее слов. Оуэна можно понять - парень и так оказался под большим давлением из-за своих взглядов и рискует учебой. А если он еще и поделится своим недовольством с российским СМИ, то, зная сегодняшние нравы в американской либеральной среде, его, пожалуй, с ходу запишут в шпионы или "марионетки Кремля".

Ведь председатель университета дал понять, что наказал бы студента и похлеще, да мешает Первая поправка к конституции США. "Есть четкие правовые границы того, что государственное учебное заведение может сделать в ответ на нежелательные высказывания. Поэтому у нас мало инструментов, чтобы смягчить ту боль, которую могут вызвать эти высказывания", - с сожалением заметил он Daily Wire. Дай таким волю, и подобных Стивенсу будут отчислять, штрафовать, а то и сажать в тюрьму. И это не буйные фантазии автора: в соседней Канаде принято уже несколько законов, по которым за неприятие гендерного разнообразия можно получить штраф и даже отправиться за решетку.

В адрес Стивенса стали поступать угрозы от сокурсников, но он отказался выполнять ультиматум. "Им всем кажется, будто они делают мир лучше, сознательно превращаясь в полицию мысли. Я только хочу справедливости"

Впрочем, по моему личному опыту в Америке, в случае с ответом Стивенса дело не только в страхе. Этот юноша на пугливого не похож, называет себя патриотом и едва ли кривит душой. Конечно, ему есть что сказать, он сам признает, что тема для него "интересна". Но у патриотичных американцев принято искать истину и решать внутренние противоречия в спорах между собой, а не бежать выносить сор из избы в иностранную прессу и искать помощи из-за рубежа, как это любят делать некоторые и у нас в стране, и у соседей. В этом смысле у американского студента есть чему поучиться.

Студент разместил в своей учетной записи письмо руководства школы, в котором обосновывается его отстранение от преподавательской практики: "...В действиях мистера Стивенса не видно приверженности или ожидаемого потенциала для соответствия профессиональным и этическим стандартам... Его записи в "Инстаграме" не демонстрируют уважения к неотъемлемому достоинству индивидуумов, чья идентичность или культура не попадают в его узкое восприятие приемлемых норм. Его запись о квесте на понимание левой идеологии оскорбительна в отношении всех, чья гендерная идентичность отличается от биологического цисгендера...".

Компетентно

Может ли Оуэн учиться в МГУ?

А что если Оуэн решит приехать в Россию и захочет поступить, скажем, в МГУ им. Ломоносова? Примут?

Без проблем. При условии...

- Любой иностранный гражданин может претендовать на обучение в МГУ, - рассказала проректор университета Наталья Бухштабер. - С некоторыми странами у нас действуют соглашения: такие абитуриенты могут поступать в МГУ на равных правах с россиянами. С США такого соглашения, к сожалению, нет. Но это не беда. Правила поступления легкие и абсолютно одинаковые для всех иностранцев, они не зависят ни от пола, ни от национальности, ни от гражданства. Даже если поступающего отчислили из вуза на родине. Мы не ставим черных меток.

Всего в МГУ сейчас учится около 10 тысяч иностранных студентов, из которых почти 5 тысяч - в московском кампусе. Американцев не так много - примерно 10 человек. Оуэн вполне может пополнить их ряды. Что для этого нужно?

- Прежде всего, прислать нам свои документы об образовании. Для поступления в российский вуз нужно, чтобы предыдущее образование - школьное или университетское - было признано соответствующим определенному уровню в РФ. Это обязательное условие, - пояснила Наталья Бухштабер. - В МГУ своя онлайн-система, куда можно загрузить копии документов, там же можно получить и консультацию. Если с документами все в порядке, то с 15 июня можно подавать заявление на поступление. На бакалавриат - до 10 июля, на магистратуру - до 20 июля.

А дальше - все как у российских "коллег", правда, ЕГЭ сдавать не надо. Но дополнительные вступительные испытания - обязательно: по русскому языку и по профильным предметам, идут своим потоком и участвуют в своем конкурсе.

Места в общежитии найдутся для всех желающих. По словам проректора, у каждого факультета есть свой "номерной фонд".

Правда, сейчас иностранцев сначала селят в специальные комнаты - на карантин. По правилам они пересекают границу РФ с отрицательным тестом на ковид, приезжают в МГУ и уже там, в общежитии, сдают тест повторно, находясь на карантине до получения результатов. Как правило, это занимает не более трех дней.

- Иностранные студенты учатся практически на каждом факультете МГУ, - уточнила Наталья Бухштабер. - Популярны факультеты, где можно получить образование на русском языке по истории, культуре, литературе, журналистике. Много иностранцев на экономическом и естественно-научных факультетах.

Так что если Оуэн решится поступить в МГУ, то сможет в России отмечать все праздники, в том числе и 8 Марта, когда в стране славят женщин, да и выпить даже медовухи с ректором МГУ в Татьянин день.

Оуэн Стивенс собирается стать учителем. По словам ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко, у парня не было бы проблем и с поступлением в МГПУ.

- По порядку приема и по действующей нормативной базе нет ограничений на поступление, связанных с отчислением из другого вуза, - комментирует Игорь Реморенко. - Если бы Оуэн успешно прошел вступительные испытание, то стал бы студентом МГПУ.

Но интересно, за что его могли бы отчислить из вуза?

- Как правило, мы отчисляем за академическую неуспеваемость: если не сдал сессию или не пересдал необходимые экзамены, - отвечает ректор МГПУ. - Если это студент-контрактник, то за неоплату обучения. Хулиганство, драка? Возможно, но на моей памяти у нас такого не было.

Подготовила Мария Агранович

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Американцу еще повезло - могли и в тюрьму посадить

23 июля 2019 года "РГ" опубликовала материал "Диктатура абсурда". Это был диалог с немецким гражданином, который пожелал не называть себя из-за боязни быть подвергнутым гонениям. Вот маленький отрывок из той беседы, которая свидетельствует, что американскому студенту еще повезло. В соседней стране его и в тюрьму могли посадить.