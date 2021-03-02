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02.03.2021 16:12
Рубрика: Общество

Антропологи доказали, что неандертальцы умели разговаривать

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная многопрофильная группа антропологов во главе с профессором Рольфом Куамом из Бингемтонского университета представила исследование, доказывающее, что неандертальцы были способны не только воспринимать человеческую речь, но и воспроизводить ее.

Фото: iStock
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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Команда исследователей попыталась найти ответ на давний вопрос: обладали ли неандертальцы способностью разговаривать? Споры об этом велись на протяжении многих десятилетий.

"Это одно из самых важных исследований, в которых я участвовал за всю свою карьеру, - говорит Рольф Куам. - Результаты убедительны и ясно показывают, что неандертальцы обладали способностью воспринимать и воспроизводить человеческую речь. Это одно из очень немногих текущих направлений исследований, которые опираются на ископаемые останки для изучения эволюции языка, заведомо сложного предмета в антропологии".

Профессор напоминает, что эволюция языка и развитие лингвистических способностей неандертальцев - это давний вопрос истории всего человечества. До сих пор не было достоверно установлено, присутствовал ли разговорный язык как форма общения у предков человека современного. Особенно ученых интересовали неандертальцы, ведь эта эволюционная ветвь гоминидов исчезла сравнительно недавно.

Новое исследование базировалось на компьютерной томографии останков неандертальцев и их предков, чьи останки были обнаружены на территории доисторического памятника Атапуэрка. Технология помогла создать виртуальные трехмерные модели структур уха этих гоминидов, а также уха Homo sapiens. Затем ученые сравнили полученные данные, использовав компьютерную модель. Она была разработана специалистами в области биоинженерии для оценки способностей охватывать большую часть частотного диапазона звуков современной речи человека - до 5 кГц.

Анализ структуры уха неандертальцев показал, что они могли хорошо слышать звуки и распознавать их в диапазоне 4-5 кГц. Это значительно лучше слуховых способностей их предков и фактически соответствует слуховым способностям современного человека.

Кроме того, исследователи рассчитали частотный диапазон максимальной чувствительности для каждого вида изученных гоминидов. Так называемая "полоса пропускания звуков" определяет способ общения. Чем эта полоса шире, тем больше количество легко различимых акустических сигналов при устном общении конкретного вида.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Проще говоря, широкий диапазон чувствительности повышает эффективность общения и способность доставлять четкое сообщение в кратчайшие сроки. В этом отношении неандертальцы также продемонстрировали более широкую полосу пропускания звуков по сравнению со своими предками из Атапуэрки. Причем их диапазон оказался очень похож на аналогичные характеристики современных людей.

"Одним из других интересных результатов исследования стало предположение о том, что речь неандертальцев, вероятно, включала в себя повышенное использование согласных, - говорит Куам. - Большинство предыдущих исследований речевых способностей неандертальцев было сосредоточено на их способности воспроизводить основные гласные в разговорной речи на английском языке. Однако мы считаем, что этот акцент неуместен, поскольку использование согласных - это способ включить больше информации в голосовой сигнал. Он также отделяет человеческую речь и язык от коммуникативных паттернов почти у всех других приматов".

Авторы пишут, что их исследование, в котором были учтены данные и других исследований за последние десятилетия, впервые предоставляет убедительные доказательства в пользу теории о совместной эволюции сложных форм поведения и развития речевого общения на протяжении всей истории человечества.

Таким образом, считают они, неандертальцы обладали способностью воспроизводить звуки человеческой речи, а их ухо было "настроено" на восприятие этих частот.

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