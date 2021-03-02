Арина Аверина выиграла ЧР по художественной гимнастике в многоборье

Арина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в многоборье.

За победу в турнире, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, боролись 27 спортсменок. Лучший результат из всех показала многократная чемпионка мира Арина Аверина, набравшая по сумме всех упражнений 109, 95 балла.

Серебряная медаль досталась Лале Крамаренко, уступившей победительнице чуть более балла. На третьей строчке - Дина Аверина.

3 марта на чемпионате России будут разыграны награды в отдельных видах, куда по итогам многоборья вышли по 8 участниц.

В июне 2021 года в Болгарии состоится чемпионат Европы, а после этого Олимпиада в Токио.