Платящая аудитория онлайн-кинотеатров в России только с февраля по сентябрь 2020 года выросла в два раза - если в начале года платная подписка была у 19% опрошенных зрителей, то осенью уже у 39%, а в среднем люди тратили на подписку на фильмы около 285 руб. в месяц, по данным TelecomDaily. По прогнозам совокупная выручка онлайн-кинотеатров в 2020 г. составит 42 млрд руб. (+55% за год).

16,2 миллиарда гигабайт составил мобильный трафик за 9 месяцев 2020 года, он превысил значения 2019 за тот же период в 1,5 раза

Российский рынок видеоигр и киберспорта в 2020 году стал крупнейшим в Центральной и Восточной Европе. По оценке PwC, его объем достиг 2 млрд долл. Аналитики прогнозируют, что к 2024 году он превысит 2,8 млрд долл. А аудитория киберспортивных фанатов в России за 2020 год выросла на 28% до 15,4 млн человек в возрасте от 13 лет, приводит данные Nielsen Sports.