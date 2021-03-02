Австрия в марте снимет ограничения в сфере услуг

В понедельник правительство Австрии заявило, что планирует открыть террасы кафе и ресторанов в марте в рамках программы ослабления изоляции от коронавируса. По словам канцлера Себастьяна Курца, правительство надеется предпринять дальнейшие шаги по смягчению в сфере культуры и туризма в апреле, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Эти меры начнутся в небольшой горной провинции Форарльберг, которая граничит с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном, где ослабление произойдет 15 марта. Остальная часть страны должна последовать этому 27 марта. Мэр Вены Майкл Людвиг добавил, что занятия спортом в школах будут разрешены с того же дня. Как сообщает Reuters, Австрия впервые ослабила свою третью изоляцию от коронавируса три недели назад, несмотря на устойчиво высокий уровень инфицирования, утверждая, что экономический, социальный и психологический эффект от сохранения "всех своих ограничений был бы слишком велик".

Сейчас в стране открыты неосновные магазины, школы, парикмахерские и музеи, а рестораны, бары, отели и театры остаются закрытыми. Горнолыжные подъемники открыты с января, но из-за закрытых отелей ими пользуются только местные жители. Комендантский час в ночное время заменил дневные ограничения на передвижение.

Как отмечают наблюдатели, после отмены режима изоляции количество инфекций в Австрии возросло. Число новых случаев заражения в настоящее время регулярно превышает отметку в две тысячи, хотя в конце прошлого года в стране фиксировалось не более тысячи случаев.

Более теплая погода и ускорение вакцинации должны помочь замедлить распространение вируса после Пасхи, заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер на пресс-конференции в понедельник.