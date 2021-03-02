Австрия ведет переговоры с РФ о покупке и производстве "Спутник V"

Как сообщил 2 марта на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян Курц, Вена ведет переговоры с Москвой о закупке вакцины против коронавируса "Спутник V", а также о ее производстве.

По словам Курца, он уже обсудил этот вопрос по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а также находится в постоянном контакте с послом России в Австрии Дмитрием Любинским и российскими фармкомпаниями, выпускающими препарат.

"Речь идет о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве", отметил канцлер.

Днем ранее российский посол Любинский сообщил, что обсудил в Ведомстве федерального канцлера вопросы касательно поставок "Спутник V" в Австрию, а также сертификации вакцины и налаживания ее производства в Австрии с помощью Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Переговоры Путина и Курца состоялись 26 февраля. Вакцинация в Австрии началась в декабре прошлого года.

В настоящее время остается неясным, в какие сроки Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет сертифицировать "Спутник V".