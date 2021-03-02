СК Беларуси подал документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет (СК) Беларуси инициирует процесс экстрадиции оппозиционного лидера Светланы Тихановской. Об этом сказано на сайте СК.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - говорится, в частности, в сообщении.

Об экстрадиции было объявлено после того, как Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. По информации следователей, лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. С этой целью 5 августа 2020 года они провели встречу, на которой присутствовала и сама Тихановская.

Как сообщает СК, "преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года".