Белорусская художница Анна Гадирова встретится с поклонниками

Творческая встреча с белорусской художницей Анной Гадировой "Пейзаж - это зеркало души" состоится 3 марта в художественной галерее "Университет культуры", где проходит ее выставка. Анна Гадирова работает в жанре лирического пейзажа, ее картины - это переплетение реализма и романтизма. Прозрачность акварели в сочетании с масляной живописью создает индивидуальный стиль.

Анна выросла в витебской деревушке Кулаково в семье школьной буфетчицы Елены Брониславовны и лесника Анфима Антоновича. Чтобы добраться до школы, ей приходилось преодолевать путь в 3 километра. Однажды, возвращаясь домой, она услышала, как мальчишки дразнили за спиной: "Хромая, хромая!". Но родители научили дочку главному - не пасовать перед трудностями. С отцом она ходила в лес, который показывал, как цветет орешник, опускается туман… Возможно, поэтому она стала рисовать.

После 8-го класса Анна поступила в Минский государственный художественный колледж, затем заочно окончила институт в Витебске. К 50 годам врачи дали ей II группу инвалидности. Но, если не можешь ходить, то можно научиться летать. Анна возглавила клуб-студию "Палитра радости" при минском обществе инвалидов.

Физическое несовершенство порой компенсируется талантом, данным человеку свыше. Многие участники клуба - настоящие художники с безграничными внутренними возможностями.

Анна Гадирова ведет мастер-классы по живописи и в России. В рамках международного проекта "Мир без границ" ее работы выставлялись в Москве.