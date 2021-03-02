Белый дом позволит разлученным при Трампе семьям мигрантов воссоединиться

Целевая группа администрации Байдена по воссоединению семей мигрантов, разделенных администрацией Трампа, предоставит родителям и детям возможность воссоединиться либо в США, либо в их стране происхождения, заявил в понедельник министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас.

На брифинге в Белом доме Майоркас назвал разделение тысяч семей мигрантов при администрации Трампа "самым сильным и душераздирающим примером жестокости, которая предшествовала нынешней администрации", сообщает NBC News.

"Мы надеемся воссоединить семьи здесь или в стране их происхождения. Мы надеемся, что сможем предоставить им выбор, и если они действительно будут стремиться воссоединиться здесь, в Соединенных Штатах, мы изучим для них законные пути, чтобы они смогли остаться в Америке", - сказал Майоркас, добавив, что предыдущая администрация полностью демонтировала иммиграционную систему. Министр отметил, что в настоящее время на южной границе США нет никакого кризиса, однако попросил мигрантов из латиноамериканских стран повременить с поездкой в Америку.

Адвокаты, представляющие семьи в федеральном иске, ранее призвали администрацию Байдена сделать такой шаг, чтобы позволить родителям, которые были разлучены со своими детьми, а затем депортированы без них в свои страны, вернуться в Соединенные Штаты для воссоединения. Целевая группа Белом дома будет работать в том направлении с неправительственными организациями, а также с властями Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Другие льготы и меры защиты, которые целевая группа предоставит разлученным семьям, включают услуги транспорта, медицинское обслуживание и психиатрическую помощь, а также юридические, профессиональные и образовательные услуги, при этом расходы за них возьмут на себя американские власти.