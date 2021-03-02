Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании

Администрация Байдена притормозила спорную сделку, в результате которой к 11 марта священное для коренных американцев место должно было быть передано транснациональной горнодобывающей компании.

Частично передача была завершена в последние дни правления администрации Трампа, чтобы предоставить англо-австралийской компании Resolution Copper контроль над регионом Оук-Флэт в Аризоне. Здесь, как поясняет Guardian, находится одно из крупнейших неиспользованных месторождений меди в мире, стоимость которого оценивается более чем в миллиард долларов. Белый дом в понедельник принял во внимание озабоченности, высказанные индейскими племенами и общественностью, а также высказался за то, чтобы оценить влияние проекта на экологические ресурсы, говорится в заявлении Лесной службы США, которая в настоящее время отвечает за Оук-Флэт.

Данный регион внесен в Национальный реестр исторических мест из-за своего духовного и культурного значения, по крайней мере, для более десяти индейских племен американского юго-запада. Он содержит сотни мест археологических раскопок коренных народов, возраст которых составляет около 1500 лет. "Это правильный шаг", - сказал Терри Рамблер, председатель общественной организации племени апачей. По его словам, предыдущая администрация не выполнила требований экологического законодательства при подготовке фиктивного заявления о воздействии на окружающую среду, которое "использовалось для оправдания продажи священной земли богатым иностранным горнодобывающим компаниям". Племя апачей Сан-Карлос в настоящее время ожидает рассмотрения в окружном суде США в Фениксе иска о прекращении передачи земли, в результате которой другой участок Оук-Флэт площадью около тысячи гектаров был отдан компании Resolution Copper в обмен на землю в другом месте штата. Сделка была санкционирована властями США без ведома племен в 2014 году.