Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР

Евгений Пригожин сделал предположение, что причина, по которой его разыскивает ФБР, - в его убеждениях. Информация об этом опубликована на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, ранее ФБР опубликовало в Twitter сообщение о розыске граждан России по делу о якобы "вмешательстве в выборы" 2016 года. В данном списке фигурирует и Пригожин. При том, что Москва уже не раз опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

Сам бизнесмен отметил, что даже Интерпол отказал ФБР в праве на его выдачу, ведь для этого нет никаких веских причин - никаких преступлений он не совершал. Если же рассматривать обвинение во вмешательстве в выборы США, это не нарушение закона, а "сугубо политический процесс", добавляет Пригожин. "Меня преследуют за мои убеждения, за то, о чем любят визжать либеральные СМИ, используя понятие "узник совести", - цитирует слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".