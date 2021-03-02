Более 30 машин угодили в ДТП на снежной трассе в штате Монтана

В результате массового ДТП на мосту через реку Йеллоустон в городе Биллингс, штат Монтана, столкнулись более 30 автомобилей, серьезно пострадали два человека.

Люди спрыгнули с моста, чтобы избежать столкновения с другой машиной, написал в Twitter представитель дорожного патруль Монтаны. Оба были госпитализированы. Сообщалось также о незначительных травмах других водителей и пассажиров.

"Это самая крупная авария в зимнее время, которую я видел за почти 20 лет работы в спасательной части", - сказал Billings Gazette начальник пожарной охраны Биллингса Джейсон Лайон. Директор по связям с общественностью Государственного департамента юстиции Кайлер Нерисон сказал, что причиной крушения нескольких транспортных средств стала нулевая видимость, вызванная внезапным снегопадом. По словам Нерисона, полоса на западном шоссе I-90, где произошел инцидент, была закрыта примерно до 16.30 по местному времени, пока полицейские проводили расследование.