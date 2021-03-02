Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов вручил Боевое знамя части Центру управления комплексной безопасностью.

Как сообщили в военном ведомстве РФ, торжественная церемония прошла в Доме приемов Министра обороны РФ.

Боевое знамя было вручено начальнику Центра полковнику Роману Дорохову. Накануне церемонии состоялся ритуал крепления полотнища Боевого знамени к древку.

Выступая на торжественном мероприятии Валерий Герасимов отметил, что Центр управления комплексной безопасностью был создан 5 лет назад. За это время он стал эффективным инструментом в решении задач обеспечения безопасности личного состава и важных объектов Вооруженных Сил. "Вручаемый сегодня стяг олицетворяет собой неразрывную связь доблестной истории наших Вооруженных Сил, служит символом преданности интересам государства, высочайшего морального духа русского воинства" - подчеркнул Герасимов.

Начальник Центра заявил, что "боевое знамя, олицетворяющее честь, доблесть, славу и боевые традиции, обязывает каждого офицера Центра показывать высокие результаты, эффективно и качественно выполнять задачи, поставленные руководством страны, ВС РФ и направленные на укрепление обороноспособности нашего Отечества".

Центр управления комплексной безопасностью создан в 2016 году. Он предназначен для осуществления деятельности в области строительства, организации применения и развития системы обеспечения комплексной безопасности Вооруженных Сил РФ, организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности главного здания Минобороны РФ в мирное и военное время.