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02.03.2021 18:26
Рубрика: Экономика

Цены на сахар растут в три раза быстрее, чем на мировом рынке

Текст: Татьяна Карабут

Темпы роста цен на сахар в России превышают мировые в три раза. Такие данные привел президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко на конференции "Кондитерские изделия XXI века".

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Так, на Национальной товарной бирже цены на белый сахар 24 февраля составляли 581,2 долларов за тонну. За год цены прибавили 55%. Тогда как на Лондонской бирже стоимость белого сахара составляла 486,4 долларов за тонну. К аналогичному периоду прошлого года цены выросли всего лишь на 17,7%.

По словам Носенко, сейчас вопрос цен на сахар в России обсуждается на уровне первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. В обсуждениях принимают участие Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. И если в отрасли не будет наведен порядок, будут предприняты меры тотального контроля, сказал Сергей Носенко.

Он считает сложившиеся цены "нонсенсом", особенно с учетом того, что Россия полностью обеспечивает себя сахаром, а на импорт установлены пошлины. По его словам, на таких условиях предприятия отрасли покупать сахар не будут и поставили Союзроссахару ультиматум.

"Если будут сняты защитные меры по сырцу и сахару белому, мы в Узбекистане купим", - заявил Носенко.

Напомним, сейчас между производителями и торговыми сетями действуют соглашения об ограничении цен на сахар-песок: в опте они не должны быть выше 36 рублей за кг, в рознице - выше 46 рублей. Они были подписаны 16 декабря прошлого года и действуют до конца первого квартала 2021 года. В случае невыполнения условий этих соглашений в минсельхозе обещали снять ограничения на импорт сахара-сырца в страну.

Экономика Товары и цены

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