Цены на сахар растут в три раза быстрее, чем на мировом рынке

Темпы роста цен на сахар в России превышают мировые в три раза. Такие данные привел президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко на конференции "Кондитерские изделия XXI века".

Так, на Национальной товарной бирже цены на белый сахар 24 февраля составляли 581,2 долларов за тонну. За год цены прибавили 55%. Тогда как на Лондонской бирже стоимость белого сахара составляла 486,4 долларов за тонну. К аналогичному периоду прошлого года цены выросли всего лишь на 17,7%.

По словам Носенко, сейчас вопрос цен на сахар в России обсуждается на уровне первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. В обсуждениях принимают участие Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. И если в отрасли не будет наведен порядок, будут предприняты меры тотального контроля, сказал Сергей Носенко.

Он считает сложившиеся цены "нонсенсом", особенно с учетом того, что Россия полностью обеспечивает себя сахаром, а на импорт установлены пошлины. По его словам, на таких условиях предприятия отрасли покупать сахар не будут и поставили Союзроссахару ультиматум.

"Если будут сняты защитные меры по сырцу и сахару белому, мы в Узбекистане купим", - заявил Носенко.

Напомним, сейчас между производителями и торговыми сетями действуют соглашения об ограничении цен на сахар-песок: в опте они не должны быть выше 36 рублей за кг, в рознице - выше 46 рублей. Они были подписаны 16 декабря прошлого года и действуют до конца первого квартала 2021 года. В случае невыполнения условий этих соглашений в минсельхозе обещали снять ограничения на импорт сахара-сырца в страну.