Что диктуют новые санитарно-эпидемиологические требования к жилью

Чище и аккуратнее должны стать российские города. С 1 марта вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к жилью и содержанию территорий населенных пунктов.

Многие новшества касаются сбора и вывоза мусора. Так, на территориях общего пользования на расстоянии не более 100 метров друг от друга должны теперь стоять урны, которые положено опустошать не реже раза в сутки. Контейнерные площадки около домов должны быть огорожены с трех сторон и должны регулярно обрабатываться от насекомых и грызунов. Возможна организация систем подземного накопления отходов с автоматическими подъемниками для контейнеров. После погрузки мусора в мусоровоз площадки предписывается очистить от отходов. А сами мусоровозы положено периодически мыть и дезинфицировать. Запрещено сжигать в черте города или села опавшие листья - их теперь положено вывозить на свалки, сообщает Роспотребнадзор. В теплое время года (выше +10 градусов) улицы, площади и тротуары нужно поливать и подметать, а если на градуснике меньше нуля - обрабатывать от гололеда. На пляжах обязательны кабины для переодевания, урны, а через каждые 100 метров должны быть обустроены общественные туалеты и душевые (убирать их положено не реже раза в сутки).

Некоторые санитарные требования не новые, но стали более конкретизированными. Например, запрещается вести разгрузку товаров для магазинов, которые встроены или пристроены к жилым домам, со стороны двора и входов в подъезды. Это можно делать только с торцов зданий, со стороны дорог или из подземных тоннелей и закрытых дебаркадеров. Не разрешается мыть автомобили, сливать масло, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели около жилых домов.

Участки, на которых построены многоэтажки, должны соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для воздуха, почвы, должны соблюдаться безопасные уровни ионизирующих и неионизирующих излучений. Дворы должны быть благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, электрическим освещением. Внутри жилых помещений должны соблюдаться нормы по качеству воздуха, шуму, электромагнитному излучению, инсоляции. Кстати, собственно нормы по шуму, инсоляции и другим параметрам приводятся в другом СанПиН, который тоже вступает в силу с 1 марта.

Крышки мусоропровода в жилых домах должны плотно закрываться, а не реже раза в месяц ствол мусоропровода нужно промывать. Не допускается захламление подвалов, лестничных пролетов и лестничных клеток, чердаков.

Большинство требований нового СанПиН, касающихся обслуживания многоквартирного дома и придомовой территории, были уже прописаны в других документах, отмечает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников. Помимо норм и правил, касающихся жилья, документом установлены требования к обустройству кладбищ, водным объектам, почве, размещению радиоэлектронных средств, санобработке лиц без определенного места жительства и др. Новые санитарные правила исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и недвусмысленно, подчеркивают в Роспотребнадзоре.