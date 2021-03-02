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02.03.2021 12:14
Рубрика: Digital

Covid19 и "корона" вошли в число самых популярных паролей 2020 года

Текст: Иван Черноусов

В список самых популярных паролей вошли слова Covid19 и "корона". Об этом сообщает исследовательская компания Data Leakage & Breach Intelligence, которая специализируется на утечке данных.

Фото: istock
"Яндекс" попросил пользователей сменить пароли

Всего специалисты по безопасности проанализировали 33,3 млрд пар логин/пароль, в том числе и неуникальные. При этом выяснилось, что скомпрометированными являются 5,1 млрд паролей. Из них 848 миллионов содержат только цифры, 1,3 миллиарда - только буквы, в 13 миллиардах паролей присутствует кириллица, 171 миллиард паролей содержат буквы, цифры и спецсимволы, у 3 миллиардов паролей более 8 символов, а более 10 символов лишь у 840 миллионов паролей.

Что касается наиболее крупных утечек, то 68 миллионов паролей было украдено с сайта "Сообщество виртуальных питомцев", 53 миллиона - с социальной сети netlog, еще 42 миллиона у сервиса размещения фотографий fotolog и, наконец, 33 млн паролей хакеры украли у пользователей livejournal.com.

Десять самых популярных паролей 2020 года выглядят так: 123456, 123456789, 111111, Password, 12345678, 123123, 12345, 1234567, 000000, 1234567890. Кроме того, в прошлом году пользователи не обошли вниманием и коронавирусную тематику при создании паролей: так, близко к топу находятся covid19, корона, epidemic, COVID19_Access, Covid19 и pandemic. В качестве паролей также используются слова info, admin, office, mail и contact.

При создании пароля нужно убедиться, что он содержит как большие, так и маленькие буквы, спецсимволы - например % или *. Кроме того, можно использовать автоматические сервисы для создания паролей - такой есть во всех популярных браузерах.

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