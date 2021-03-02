"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию

Группа депутатов и сенаторов из партии "Справедливая Россия" считает, что действие программы "Дальневосточный гектар" следует расширить и применять во всех регионах страны. Соответствующий законопроект внесли сегодня в Госдуму лидер партии Сергей Миронов, вице-спикер ГД Игорь Ананских, члены фракции "СР", а также сенатор Ольга Епифанова.

В документе предложено установить "право граждан на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России". В пояснительной записке авторы мотивируют эту инициативу принципом равенства прав всех граждан страны, прописанным в Конституции.

По их мнению, законопроект одновременно реализует ряд существенных целей. В том числе:

- вовлечение значительной части россиян в производство сельхозпродукции для увеличения доходов;

- решение проблемы оттока населения с ряда территорий;

- стимулирование потребительской активности населения и развития предпринимательства за счет создания инфраструктуры;

- активное использование "миллионов гектар земель, не эксплуатируемых в настоящий момент".

В тексте законопроекта указано, что в случае принятия он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В финансово-экономическом обосновании утверждается, что реализация инициативы "не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета".

В правительстве России считают иначе: в приложенном к проекту заключении указано, что расширение программы "Дальневосточный гектар" на всю Россию "повлечет за собой необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета, однако законопроект не содержит положений об источниках и порядке финансирования нового вида расходных обязательств", что не соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ. "На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается", - говорится в документе за подписью вице-премьера - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.