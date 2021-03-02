Диктант по немецкому языку написали свыше 70 тысяч человек

Всероссийская акция Tolles Diktat, диктант для всех желающих по немецкому языку, прошла в девятый раз. Акция собрала 70 296 человек из 36 стран, пожелавших проверить свои знания по немецкому языку.

География гуманитарной акции обширна. Больше всех желающих собрали Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кипр, Россия, США, Франция, Хорватия. В онлайн-формате диктант написали 10 328 человек, все остальные работали на специально открытых 1753 офлайн-площадках, на которых Tolles Diktat написали по предварительным подсчетам 59 968 человек.

Чтецами онлайн-трансляции были языковой ассистент Гете-института Эльвира Метцлер. Она прочла отрывок из историй о бароне Мюнхгаузене Рудольфа Эриха Распе (уровень А). Актриса, профессор актерского факультета Университета Флориды (США) Моника Госсманн читала рассказ об истории появления немцев в России из детского немецкого журнала "Шрумдирум" (уровень А2). А профессор Гисенского университета, доктор-германист Карстен Ганзель читал отрывок из романа Герхарда Завацкого "Своими руками" (уровень В2).

"2021 год - год Германии в России. Тем более приятно, что количество участников диктанта с каждым годом растет. Все больше тех, кто проявляет интерес к немецкому языку. Германо-российские отношения существуют благодаря тем, кто выстраивает взаимное партнерство, учит немецкий язык в России и популяризирует его", - заявила заместитель председателя Международного союза немецкой культуры Ольга Мартенс.