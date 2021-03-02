Новости

Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 23:27
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 23:23
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 23:05
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 22:56
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 22:50
Метро продлят на 20 километров от МКАД 22:37
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 22:25
Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором 22:10
Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
Опубликовано видео банды из Подольска, заставлявшей бомжей попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера за подмену картинки матча "Динамо" - "Спартак" 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
02.03.2021 22:50
Рубрика: В мире

Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Во вторник утром директор Федерального Бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января. Директор ФБР, отвечая на вопросы конгрессменов, пролил новый свет на то, пропустили ли его аналитики сигналы агентов перед беспорядками в Капитолии США, и пояснил, как его ведомство планирует противостоять растущей угрозе внутреннего терроризма, сообщает NBC News.

Фото: AP Photo/Shafkat Anowar
В США впервые показали неизвестные кадры штурма Капитолия

Напомним, что по меньшей мере 250 человек были обвинены в связи с беспорядками, в результате которых погибли пять человек. Контроль за расследованием уголовных дел взяло на себя Бюро. По словам Рэя, за несколько недель до событий 6 января ФБР получило "большой объем информации" о возможном насилия. Но он не объяснил, что ФБР сделало с этой информацией, кроме того, как повторил ранее раскрытое сообщение о том, что агенты Бюро провели беседы с некоторыми известными радикалами, чтобы отговорить их от приезда в Вашингтон на митинг Трампа. Также осталось неясным, почему ряд силовых структур, включая, например, полицию Капитолия так и не получили информацию о готовящемся нападении. На первых слушаниях, которые прошли в конгрессе неделю назад, нынешние и бывшие руководители полиции Капитолия заявили, что они не получили достоверных сведений от ФБР и других правоохранительных органов о том, что агрессивная толпа может штурмовать Капитолий.

Рэй прокомментировал отчет из полевого офиса ФБР в Норфолке, штат Вирджиния, который он назвал "сырой непроверенной информацией". Он сказал, что, что документ был передан в течение 40 минут полиции Капитолия и другим агентствам за день до событий. Бывший начальник полиции Капитолия в свою очередь засвидетельствовал, что электронное письмо пришло в нерабочее время накануне беспорядков, и он никогда его не видел. Ранее Рэй, который был назначен на 10-летний срок службы в 2017 году экс-президентом Трампом, не присутствовал ни на одном из многочисленных брифингов, посвященных беспорядкам и расследованию январских событий.

Ранее администрация Байдена подтвердила, что он останется на своем посту и отработает весь свой контракт. На прошлой неделе официальные лица министерства юстиции, в которое входит и ФБР, заявили журналистам, что Бюро увеличит штат юристов и следователей, занимающихся делами о внутреннем терроризме. По словам представителя ФБР, антиправительственные настроения, а также расовая или этническая ненависть, теперь являются двумя главными мотивами нападений со стороны "внутренних воинствующих экстремистов".

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами