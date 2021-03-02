Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января

Во вторник утром директор Федерального Бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января. Директор ФБР, отвечая на вопросы конгрессменов, пролил новый свет на то, пропустили ли его аналитики сигналы агентов перед беспорядками в Капитолии США, и пояснил, как его ведомство планирует противостоять растущей угрозе внутреннего терроризма, сообщает NBC News.

Напомним, что по меньшей мере 250 человек были обвинены в связи с беспорядками, в результате которых погибли пять человек. Контроль за расследованием уголовных дел взяло на себя Бюро. По словам Рэя, за несколько недель до событий 6 января ФБР получило "большой объем информации" о возможном насилия. Но он не объяснил, что ФБР сделало с этой информацией, кроме того, как повторил ранее раскрытое сообщение о том, что агенты Бюро провели беседы с некоторыми известными радикалами, чтобы отговорить их от приезда в Вашингтон на митинг Трампа. Также осталось неясным, почему ряд силовых структур, включая, например, полицию Капитолия так и не получили информацию о готовящемся нападении. На первых слушаниях, которые прошли в конгрессе неделю назад, нынешние и бывшие руководители полиции Капитолия заявили, что они не получили достоверных сведений от ФБР и других правоохранительных органов о том, что агрессивная толпа может штурмовать Капитолий.

Рэй прокомментировал отчет из полевого офиса ФБР в Норфолке, штат Вирджиния, который он назвал "сырой непроверенной информацией". Он сказал, что, что документ был передан в течение 40 минут полиции Капитолия и другим агентствам за день до событий. Бывший начальник полиции Капитолия в свою очередь засвидетельствовал, что электронное письмо пришло в нерабочее время накануне беспорядков, и он никогда его не видел. Ранее Рэй, который был назначен на 10-летний срок службы в 2017 году экс-президентом Трампом, не присутствовал ни на одном из многочисленных брифингов, посвященных беспорядкам и расследованию январских событий.

Ранее администрация Байдена подтвердила, что он останется на своем посту и отработает весь свой контракт. На прошлой неделе официальные лица министерства юстиции, в которое входит и ФБР, заявили журналистам, что Бюро увеличит штат юристов и следователей, занимающихся делами о внутреннем терроризме. По словам представителя ФБР, антиправительственные настроения, а также расовая или этническая ненависть, теперь являются двумя главными мотивами нападений со стороны "внутренних воинствующих экстремистов".