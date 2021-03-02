Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован с инфарктом

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщил другой бывший тренер "красно-белых" Георгий Ярцев.

"Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего неясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру", - сказал Ярцев ТАСС. - Говорят, состояние средней степени тяжести".

По данным РИА Новости, 67-летнему тренеру провели операцию. Сейчас его самочувствие нормальное.

Под руководством Романцева "Спартак" выиграл чемпионат СССР и восемь раз становился чемпионом России.