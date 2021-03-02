Следственный комитет РФ сообщил, что заместителю руководителя департамента государственных закупок минобороны Александру Борувкову Хамовнический районный суд Москвы дал солидный срок и огромный штраф.

Правда, наказание могло быть еще больше, но в недалеком прошлом высокопоставленный чиновник полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество. Поэтому его уголовное дело слушалось в особом порядке - достаточно быстро и без дополнительных проволочек.

В итоге Александр Борувков выслушал приговор - 6,5 года колонии за махинации с государственными контрактами на 650 миллионов рублей.

Плюс к этому в суде было доказано, что теперь уже бывший чиновник получил очень не маленькую взятку в 368 миллионов рублей.

Занималось чиновником специальное подразделение - Главное военное следственное управление СК РФ. Работа его сотрудников и была признана судом достаточной для вынесения обвинительного приговора.

Про "художества" Александра Борувкова корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве рассказали следующее.

Военное следствие занималось временным периодом его работы - с февраля 2014 года по август 2017 года. За эти годы Борувков поруководил отделом, который занимался проведением конкурсных процедур по государственному оборонному заказу.

И в то же время он являлся председателем многочисленных аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны России в Москве. Оба направления работы считались исключительно важными.

В Следственном комитете объяснили, что за время столь ответственной работы чиновник что есть сил помогал "своим" и отсекал "чужаков".

В материалах дела так и сказано: "создал препятствия коммерческим организациям для участия в размещении государственного заказа, что позволило устранить конкуренцию и обеспечить заключение государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину".

Итог стараний Борувкова оказался исключительно полезен лишь ему самому и его другу. Как доказало в суде военное следствие, в результате были заключены государственные контракты на невыгодных для Российской Федерации условиях и государству в лице Минобороны России причинен серьезный ущерб. Его следствие оценило в сумму свыше 650 миллионов рублей.

В ведомстве Александра Бастрыкина подчеркивают - чиновник работал, естественно, не один. Надо понимать, что за такое выгодное сотрудничество Борувкова "победитель" отблагодарил. В Следственном комитете рассказали, что "Борувков, действуя в составе организованной группы, получил от Калитина взятку в размере свыше 368 миллионов рублей".

Победитель конкурса отблагодарил Борувкова взяткой в 368 миллионов рублей

На этом его везение прервали сотрудники СК. Вину бывший чиновник признал полностью. В связи с заключением с Борувковым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него и было выделено в отдельное производство. И рассматривалось судом в особом порядке. Предварительное следствие против еще нескольких участников организованной группы продолжается. Но их имена пока не называют.