Эксперты рассказали, на что рассчитывать арендаторам жилья

Отмена обязательной удаленной работы привела к росту спроса на столичном рынке аренды. На что рассчитывать арендаторам и какие "сюрпризы" ждать от рантье сегодня, выяснил "Циан".

Сейчас спрос на аренду выше, чем в прошлогоднем феврале, на 16%, отмечают в компании. Всего за месяц, с момента отмены обязательной удаленки в конце января, средняя плата за "однушку" в Москве выросла на 1,6% - с 38,3 до 38,9 тысячи рублей в месяц. В начале 2020 года, до пандемии, квартиру можно было снять в среднем за 36,6 тысячи (рост за год на 6,2%).

Пандемия сделала собственников более лояльными. Если год назад лишь 41% заявок от потенциальных арендаторов получал положительное решение от собственников, то осенью 2020 года доля выросла до 57%. Тем не менее только 10% владельцев жилья готовы заселить любого нанимателя. Остальные 90% той или иной категории претендентов откажут. Лидеры "антирейтинга" - гости из других стран и жильцы с домашними животными (их не приветствуют по 28-29% хозяев). 30% собственников откажут квартирантам с маленькими детьми - непопулярны как семейные пары, так и родители-одиночки.

Большая часть хозяев - 65% - потребует от жильца внесения депозита в размере месячной платы. 8% ожидают депозит в большей сумме, а лишь 11% готовы сдать квартиру без депозита (но в объявлениях указывают это лишь 3% владельцев, следовательно, остальные потенциально готовы к торгу). Кстати, только 72% жильцов, вносивших депозит, полностью получают его обратно при выезде из квартиры, указывают эксперты.

47% собственников не считают выгодными инвестиции в ремонт жилья, 23% ни разу не делали ремонт в сдаваемой квартире, а 11% хотели бы переложить ремонт на жильцов. Впрочем, указывают эксперты, 17% столичных "однушек" построены после 2010 года, еще 22% - после 1991 года. То есть почти половина квартир имеет относительно свежий ремонт.

При этом ремонт все же влияет на арендную плату и доход от сдачи квартиры в наем. Однокомнатные квартиры с самым простым косметическим ремонтом (их 58% на рынке) сдаются в среднем за 33,9 тысячи рублей в месяц. "Евроремонт" повышает ставку до 43,1 тысячи (34% квартир), а квартиры с дизайнерской отделкой (7%) сдают уже за 59,4 тысячи рублей.