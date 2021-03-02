Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского

Бизнесмен Евгений Пригожин готов выплатить 500 тысяч долларов за поимку экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который на данный момент проживает за рубежом. Об этом говорится в опубликованном на странице принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Все началось с опубликованного в Twitter сообщения ФБР о том, что россиянин разыскивается за якобы причастность во вмешательстве в выборы США. За информацию о Пригожине бюро расследований предложило награду в размере 250 тысяч долларов. Позднее Ходорковский заявил, что петербургскому бизнесмену "созданы достаточно серьезные проблемы", решить их он сможет только в открытом судебном процессе.

Комментируя данное высказывание Пригожин отметил, что в данной истории плохим парнем является не он, а Ходорковский. "Он - бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне, - цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд". - С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях".