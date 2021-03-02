Федеральным музеям разрешили проводить экскурсии для школьников

Федеральные музеи вновь открывают свои двери для школьников. Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор разрешили школьным классам посещать музеи и проводить там просветительско-образовательные занятия. Правда, придется неукоснительно соблюдать все правила безопасности.

"Мы все также ориентируем коллег на решения глав субъектов Российской Федерации и понимаем, что в зависимости от региона санитарно-эпидемиологическая ситуация может меняться. Музеи накопили достаточно опыта, чтобы принимать организованные группы детей, обучающихся в одном классе. Уверена, все музейные работники с нетерпением ждут возобновления просветительских мероприятий и встреч с нашими юными посетителями", - прокомментировала решение министр культуры РФ.

В Роспотребнадзоре пояснили, что формирование групп школьников должно происходить из одного класса, так как массовые мероприятия для детей с участием различных групп лиц пока еще запрещены.

Ранее с просьбой разрешить такие посещения обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, музейные программы для школьников являются частью образовательного процесса.