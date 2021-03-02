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02.03.2021 21:23
Рубрика: Культура

Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Кадр из фильма "Конек-Горбунок" Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Конек-Горбунок" Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Конек-Горбунок" Фото: kinopoisk.ru

Итоги российского проката: после благополучного января убытки нашей киноиндустрии на начало марта составили 156 млн рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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За период с 1 января по 28 февраля 2021 года в отечественный прокат вышел 31 российский фильм, и еще 6 продолжали демонстрироваться с прошлого года. Совместными усилиями эти 37 российских релизов, среди которых была одна копродукция (мелодрама "Кроличья лапа" производства России, Бельгии и Финляндии) собрали в наших кинотеатрах 4 млрд 250 млн рублей. При этом на их производство без учета затрат на рекламу и маркетинг было потрачено 2 млрд 281 млн рублей. После того, как кинотеатры забрали себе половину из общих кассовых сборов 2021 года (2 млрд 125 млн рублей), убытки индустрии составили 156 млн рублей без учета затрат дистрибьюторов на выпуск релизов прокат. Таким образом, затраты на производство составили 2 млрд 281 млн рублей, доход от проката: 2 млрд 125 млн рублей. Убыток - 156 млн рублей.

Самыми кассовыми российскими релизами февраля стали:

  • 1. "Конек-горбунок" - 848.3 млн рублей,
  • 2. "Родные" - 459.3 млн рублей,
  • 3. "Батя" - 268.6 млн рублей,
  • 4. "Последний богатырь: корень зла" - 72.7 млн рублей (общая касса - 2 млрд 106 млн рублей).
  • 5. Love - 71 млн рублей,
  • 6. "Северный ветер" - 69.4 млн рублей,
  • 7. "Огонь" - 56.9 млн рублей (общая касса - 926.8 млн рублей),
  • 8. "Спасите Колю!" - 51.3 млн рублей,
  • 9. "Приворот. Чёрное венчание" - 38.2 млн рублей,
  • 10. "Стендап под прикрытием" - 27.2 млн рублей,
  • 11. "Огонек Огниво" - 21.1 млн рублей,
  • 12. "Кто-нибудь видел мою девчонку?" - 17 млн рублей.

Остальные 12 отечественных релизов февраля заработали менее 7 млн рублей каждый.

По соотношению "бюджет - сборы" прибыльными релизами в феврале стали "Родные", "Батя" и якутская мистическая драма "Пугало", собравшая с учетом превью в свой стартовый уик-энд 5.9 млн рублей при бюджете картины 1.5 млн рублей. Таким образом, на начало марта 2021 года ЧЕТЫРЕ российских релиза окупили свое производство в наших кинотеатрах. В январе это сделала сказка "Последний богатырь: корень зла". Картина считается прибыльной, если она собрала в кинопрокате как минимум в два раза больше своего производственного бюджета. "Родные" (бюджет - 160 млн рублей) и "Батя" (бюджет - 75 млн рублей) принесли своим создателям приличный доход уже после кинотеатрального показа, не говоря уже о "Последнем богатыре: корень зла", бюджет которого составил огромную сумму в 650 млн рублей.

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