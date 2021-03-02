Фонд продолжит поддерживать инициативные проекты российских ученых

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который правительство решило присоединить к Российскому научному фонду (РНФ) отменил конкурс ("а") на финансирование научных проектов. Об этом РФФИ объявил на своем сайте: "В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года конкурс проектов фундаментальных научных исследований ("а") отменен.

Прием заявок на этот конкурс открылся 25 ноября 2020 года, завершить его должны были 31 марта 2021 года. Общее финансирование двухгодичных проектов составляло около 3 млрд руб. В научном сообществе этот конкурс называли инициативным, он позволял ученым реализовать проекты, не связанные напрямую с планом работы института. Конкурс считался самым массовым, ежегодно поддерживал тысячи ученых, размер гранта от 1 до 1,5 миллиона рублей. В РНФ пока таких конкурсов нет.

Почему уже поступившие заявки не будут рассмотрены? Как объяснили "РГ" в РФФИ, чтобы выполнить распоряжение об отмене конкурса, надо выполнить два условия: не рассматривать уже полученные заявки и не принимать новые. Если бы рассматривали уже пришедшие заявки, это означало, что конкурс продолжается. Напомним, что в феврале 2021 года глава минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что объем грантовых средств, которые выделяют ученым, после объединения РФФИ и РНФ не сократится и в новом фонде сохранят все самые востребованные и хорошо знакомые ученым программы и инструменты.

На запрос "РГ" о сложившейся ситуации из Российского фонда фундаментальных исследований получен ответ. В нем заявлено, что "фонд подтверждает свою позицию о сохранении преемственности видов грантовой поддержки научных исследований и объемов грантового финансирования. Планируется, что объявление новых конкурсов РНФ состоится уже в апреле текущего года".

Надо особо подчеркнуть, что конкурсы инициативных проектов остаются. Теперь это программа "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами". Это коллектив от 2-х до 4-х исследователей, объем финансирования до 1,5 млн рублей в год, продолжительность финансирования проектов составляет 1 или 2 года. Эти конкурсы планируется проводить ежегодно, начиная с 2021 года.

Кроме того, РНФ будет проводить конкурсы еще по целому ряду приоритетных направлений. В рамках нового приоритетного направления "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации (региональные конкурсы)" предлагается совместное с субъектами Российской Федерации на паритетной основе финансирование проектов отдельных научных групп (коллективов от 4-х до 10-и исследователей) в объеме от 4 до 7 млн. рублей в год и проектов малых отдельных научных групп (коллектив от 2-х до 4-х исследователей) в объеме до 1,5 млн. рублей в год.

Продолжительность финансирования проектов составит 1, 2 или 3 года и 1 или 2 года соответственно. В конкурсе сможет принять участие любой регион, заявивший о своей готовности. Конкурсы планируется проводить ежегодно, начиная с 2021 года (начало финансирования проектов - 2022 год). Финансовое обеспечение конкурсов будет не менее объемов средств, направляемых РФФИ на этот вид поддержки.

Грант инициативного проекта составит около 1,5 млн руб. в год

Также правление Фонда предложит попечительскому совету РНФ рассмотреть вопрос об увеличении финансирования уже реализуемых РНФ видов поддержки, в том числе международных конкурсов, молодежных конкурсов и конкурсов отдельных научных коллективов. Все средства, передаваемые в РНФ от РФФИ, будут направлены на грантовую поддержку исследований.

Рассмотрение названных предложений попечительским советом РНФ планируется в начале апреля 2021 года. После принятия попечительским советом РНФ соответствующих решений Фонд в кратчайшие сроки объявит о проведении новых конкурсов.