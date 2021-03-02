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02.03.2021 22:33
Рубрика: В мире

Германия продлит изоляцию от коронавируса до 28 марта

Текст: Максим Макарычев
Германия планирует продлить изоляцию от коронавируса до 28 марта, но с будущего понедельника разрешит небольшие частные собрания, говорится в проекте соглашения между канцлером Ангелой Меркель и властями федеральных земель. Об этих мерах Меркель объявила на партийной встрече христианских демократов (ХДС) во вторник. Меркель должна обсудить варианты смягчения ограничительных мер с главами правительств 16 земель 3 марта.
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
В Германии введут штрафы для привившихся от COVID "вне очереди"

Согласно проекту соглашения, в Германии уже 8 марта смогут вновь открыться цветочные, книжные и садовые магазины, тату- и маникюрные салоны, а также массажные салоны. Одновременно с этим другие розничные торговцы смогут вести бизнес в регионах, где уровень коронавирусной инфекции сохранится ниже 35 случаев заражения на 100 тысяч человек в течение семи дней и при строгом соблюдении требований гигиены, сообщает Reuters. Отметим, что рестораны, бары и развлекательные заведения в Германии были закрыты с начала ноября, а второстепенные магазины, услуги и школы закрылись в середине декабря.

Власти Германии также намерены обратиться к гражданам страны с призывом избегать поездок по стране и за границу во время пасхальных праздников, но сделать исключение для небольших семейных собраний во время праздников. Также, начиная с 8 марта будут иметь право встречаться максимум пять человек из двух семей, за исключением детей младше 14 лет, по сравнению с максимум двумя людьми в соответствии с действующими правилами в этой стране правилами.

Меркель сказала, что оставит за собой право продлить изоляцию, используя, по ее словам, "аварийный тормоз", в случае увеличения случаев инфицирования в Германии в ближайшие две-три недели. Согласно проекту соглашения, министерство здравоохранения ФРГ намерено предложить всем гражданам два бесплатных теста на коронавирус в неделю до конца июня.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 3943 до 2 451 011 во вторник, в то время как зарегистрированное число летальных исходов увеличилось на 358 до 70 463.

Тем временем, согласно данным, опубликованным немецкими СМИ во вторник, в январе розничные продажи в Германии упали больше, чем ожидалось, поскольку изоляция и отмена временного снижения налога с продаж сильно ударили по потребительским расходам.

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