Новости

Актрису Розу Хайруллину не пустили на Украину из-за Крыма 14:18
Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку 14:02
Лукашенко рассказал о содержании переговоров с президентом России 14:02
YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа 14:01
Клебо не выступит в гонке на 15 км на чемпионате мира 13:53
Песков заявил о невозможности Кремля вмешиваться в дело Сафронова 13:53
Песков прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в парке Форос 13:50
В Оренбурге чиновницу управления ЖКХ задержали за взятку в полмиллиона 13:38
Минкульт: В половине городов России появятся виртуальные концертные залы 13:34
Главу УФССП Якутии заподозрили в превышении полномочий 13:33
После финала "Дома 2" Бузова и Бородина будут вести мистический проект 13:29
Результаты тестов на коронавирус можно будет узнать по QR-коду 13:25
Массовая вакцинация от COVID в Беларуси начнется в апреле 13:17
"Спартак" готов оказать поддержку перенесшему инфаркт Романцеву 13:11
Стася Милославская рассказала про свой самый отчаянный поступок 13:08
Экс-прокурор Дмитрий Листопад объявлен в международный розыск 13:02
Песков назвал недоразумением приглашение Путина в Clubhouse от Маска 13:01
Песков рассказал о подготовке встречи ОПЕК+ 12:55
Федерация дзюдо России выпустила заявление после драки в Каспийске 12:43
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 5 километров 12:39
Отделения Россотрудничества за рубежом переименуют в "Русские дома" 12:26
Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии 12:15
Матвиенко оценила идею лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ 12:09
За два года 400 пациентам помогли в Клинике расстройств пищевого поведения 12:03
В Иркутской области представили нового прокурора 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 14:02
Рубрика: В мире

Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку

Текст: Мария Резник

Председатель комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Техаса ДиЭнн Уолкер 2 марта подала в отставку из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных экстремальными февральскими морозами. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Фото: REUTERS
Топ-менеджеры электросети Техаса ушли в отставку после энергокризиса

Уолкер призналась, что частично несет ответственность за энергетический коллапс в штате. Но она также отметила, что другие причастные должны "с честью и достоинством признать, что их действия или бездействие привели к тому, что ситуация сложилась таким образом".

Напомним, что в прошлый четверг прошло слушание комитета палаты представителей и сената по проблеме отключений электроэнергии в Техасе. В ходе заседания законодатели пытались выяснить, почему Уолкер, зная, что энергосистема штата не способна выдержать экстремальные морозы, не сообщила об этом заранее и не предотвратила кризис. Уолкер заявила, что у нее было недостаточно полномочий.

В результате Уолкер написала заявление об отставке губернатору штата Техас. Уолкер заявила, что уходит в отставку, потому что считает, что это в интересах государства. Она также отвергла критику в свой адрес за то, что не взяла на себя ответственность за перебои, заметив, что она не побоялась честно признать свою вину, и призвала железнодорожную комиссию, газовые компании и электрогенераторы штата последовать ее примеру.

Сильные морозы и снегопады в Техасе привели к многочисленным сбоям в работе системы электроснабжения, в результате чего миллионы жителей были либо полностью, либо частично лишены электроснабжения. Те энергетические компании, которые смогли продолжать работу, подняли цены за услуги, и многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию. В течение 3-4 дней энергосистема штата находилась на грани полного коллапса.

В мире США

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами