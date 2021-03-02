Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку

Председатель комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Техаса ДиЭнн Уолкер 2 марта подала в отставку из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных экстремальными февральскими морозами. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Уолкер призналась, что частично несет ответственность за энергетический коллапс в штате. Но она также отметила, что другие причастные должны "с честью и достоинством признать, что их действия или бездействие привели к тому, что ситуация сложилась таким образом".

Напомним, что в прошлый четверг прошло слушание комитета палаты представителей и сената по проблеме отключений электроэнергии в Техасе. В ходе заседания законодатели пытались выяснить, почему Уолкер, зная, что энергосистема штата не способна выдержать экстремальные морозы, не сообщила об этом заранее и не предотвратила кризис. Уолкер заявила, что у нее было недостаточно полномочий.

В результате Уолкер написала заявление об отставке губернатору штата Техас. Уолкер заявила, что уходит в отставку, потому что считает, что это в интересах государства. Она также отвергла критику в свой адрес за то, что не взяла на себя ответственность за перебои, заметив, что она не побоялась честно признать свою вину, и призвала железнодорожную комиссию, газовые компании и электрогенераторы штата последовать ее примеру.

Сильные морозы и снегопады в Техасе привели к многочисленным сбоям в работе системы электроснабжения, в результате чего миллионы жителей были либо полностью, либо частично лишены электроснабжения. Те энергетические компании, которые смогли продолжать работу, подняли цены за услуги, и многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию. В течение 3-4 дней энергосистема штата находилась на грани полного коллапса.